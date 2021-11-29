国民党设驻美代表处 黄裕钧赴华府筹备

台湾在野的国民党今天（29日）称，国际部副主任黄裕钧本月30日将前往美国华盛顿，主责开设国民党驻美代表处，以及加强国民党对美关系维系及外交相关工作等事宜。

国民党发布新闻稿指出，黄裕钧在赴美前的准备期间，亲自拜访或电访多位党内外交领域前辈，包括前驻美代表沈吕巡、前国安会秘书长苏起和胡为真、前外交部长胡志强、以及前外交部次长暨现任国民党副主席夏立言等人，获得外交前辈指导与祝福。

国际部主任黄介正说，黄裕钧获得党内外交前辈的诚挚祝福，也会谨记赴美工作应如履薄冰、戒慎恐惧，相信会在华府积极工作，将国民党坚定捍卫“中华民国”、保卫台湾以及厚实台美关系的政策立场，真切传达给美国所有的好朋友。

黄裕钧则在个人面簿发文说，面对朱立伦赋予巨大的任务，心中戒慎恐惧，但是能為国民党及国家努力心中充满使命感。

黄裕钧写道，身为国民党年轻世代一份子，感恩党内前辈的经验传承，在美国的异乡土地上将全心全力工作，不负期许，希望顺利推动政党外交及开创有利台美关系的局面。

国民党主席朱立伦早在竞选党主席期间就曾承诺，上任后立即成立驻美代表处筹备处，推动国民党驻美代表处复设。国民党上月宣布由淡江大学外交与国际关系学系兼任讲师黄裕钧接任国际部副主任，将赴美筹备国民党驻美代表处。

朱立伦当时说，先遣人员到美国筹备到一个阶段后，他会派国民党主席特使到美国访问，之后再视需要，可以的话他就会访美。

对于外界质疑想亲中也想亲美，朱立伦当时也回应说，台湾在印太战略、两岸和平上要扮演重要角色，在美国和中国大陆双方一定要保持密切管道，民进党做不到的，国民党要努力来做；对美关系是重中之重，国民党与美方多做沟通，民进党应乐观其成。