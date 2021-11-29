蔡英文：立陶宛明年初赴台设代表处

台湾总统蔡英文今天接见波罗的海三国国会议员访问团时透露，明年初立陶宛会在台湾设立代表处。立陶宛国会友台小组主席马尔德基斯（Matas Maldeikis）说，希望即将来台设立的代表处，能协助发展彼此关系，并进一步促进欧盟与台湾友好关系。

据《中时电子报》报道，立陶宛国会友台小组主席马尔德基斯率领的国会议员团，包含拉脱维亚国会友台小组主席福灿、爱沙尼亚国会友台小组主席杨森，以及三国国会议员等一行10人。

他们今天赴总统府拜会蔡英文，这也是波罗的海三国国会议员第一次共同组团访问台湾。

蔡英文在致词时感谢三位友台小组主席促成访问。她感谢立陶宛表示，今年疫情严峻的时候，立陶宛两度捐赠疫苗给台湾，展现民主盟友相互扶持的精神。她说，这段时间台湾与立陶宛各领域密集交流，最近在立陶宛外交部邀请下，前副总统陈建仁也出席维尔纽斯的民主论坛，与国际分享台湾民主经验。

蔡英文指出，这个月，台湾驻立陶宛代表处已挂牌运作，预计明年初立陶宛会在台湾设立代表处，国发会主委龚明鑫上个月率领经贸考察团访问立陶宛，签署6项合作备忘录，强化双方在半导体、卫星、生技等领域的合作，未来也期待与拉脱维亚、爱沙尼亚在各领域都有更多合作交流。

马尔德基斯说，立陶宛政府的友台政策获得广大民意支持，保护自由及规则为基础的国际秩序，攸关立陶宛的重要利益，必须强化与台湾的关系，彼此共同合作来达成这目标。

马尔德基斯还称，立陶宛与台湾有很多文化与经济文流的机会，能够长期、稳定且有效的合作，因为两地社会拥抱民主、人权、法治等共享价值。希望即将在台湾设立的立陶宛代表处，能协助拓展台湾与立陶宛的伙伴关系，并促进台湾与整个欧盟进一步发展友好关系。