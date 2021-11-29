中国制造业PMI料小升至49.6

29家分析机构的预估中值显示，中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)有望扭转此前连续七个月下滑态势，小幅回升至49.6，主因煤炭等保供稳价措施取得阶段性成效，供给约束有所减缓，叠加工作日天数增多等，带动生产活动上行。

据路透社报道，不过这仍是该指数连续第三个月处在荣枯线下方。上月一度降至20个月最低水准49.2.另有21家机构预估中值显示，财新11月中国制造业PMI料大致持稳在50.5，上月为50.6。

中信证券分析师马汉平说：“11月工业品和消费品制造业的生产整体改善，但地产下行对一些建材制造业仍存一定的负面影响。”他预计11月官方制造业PMI比10月有所好转，回到50附近。

兴业研究宏观团队则认为，11月工作日天数较上月增加五天、供给约束放松等或带动生产活动上行，预计官方制造业PMI升至49.5。

中国总理和央行最新货币政策报告对于国内经济的看法，不约而同都删去了“稳中向好”，总理重申经济出现“新的下行压力”，央行也称“保持经济平稳运行的难度加大”。这些表明政策天平的变化可能已经开始，中国宏观政策重心向稳增长偏移。

政府近日已祭出支持中小企业发展的“1+2”长短政策“组合拳”，寄望助企纾困与激发活力并举。

植信研究院发布报告认为，一方面，原材料购进价格高位震荡和环保限产政策严格态势不变，短期内仍将会对中下游行业采购和生产活动形成抑制；另一方面，进入消费旺季，随着煤炭保供稳价等措施的进一步实施以及房地产成交和金融的边际改善，内需有望出现阶段性好转。

报告并指出，政府对中小企业的关切程度提高也将提升企业对于未来经营前景的信心。多重因素交织影响下，预计11月官方制造业PMI微升至49.4。

报告写道：“展望12月，煤炭供应和限电限产会进一步改善，但环保限产和极端天气等仍然会对制造业生产产生制约，预计PMI仍在荣枯线下徘徊。”

中国动力煤期货周一下跌5.6%，此前中国发改委发出更多价格监管信号。工信部强调，保障原材料工业产业链供应链安全稳定，有效防范“灰犀牛”“黑天鹅”事件。