中国选手疑遭种族歧视 国际乒联发声

中国乒乓球选手在比赛中遭场边一名男子涉嫌呼喊带有种族歧视色彩的口号，国际乒乓球联合会表态称，强烈反对一切形式的种族主义。

据《北京日报》报道，2021年休斯敦世乒赛男子单打于北京时间27日展开第四轮角逐，中国队选手梁靖崑与英格兰选手皮切福德交锋。

报道称，当争夺决胜局比分到8:4时，刚刚赢下一球的皮切福德向裁判示意要求休息，吃起了别人递过来的一根香蕉补充体力。此时看台上有人冲梁靖崑大喊“yellow banana”（黄香蕉）。

报道指，虽然看起来此人似乎是在说皮切福特在吃香蕉，但考虑到在英语俚语中，“香蕉”因其颜色有侮辱黄种人的含义，结合这名男子起哄的现场情况来看，有理由怀疑他实际上是在针对梁靖崑进行种族主义侮辱。

不过梁靖崑未受影响，他在后续比赛中以4-3翻盘，惊险晋级八强。梁靖崑获胜后还亲吻球衣上的国旗标志。

国际乒联昨晚在官方微博“ITTF国际乒联”对事件发声，称强烈反对一切形式的种族主义。

声明称，乒乓球大家庭是一个由227个会员协会组成的全球社区群体，多样性让我们团结在一起，“绝不容忍任何种族主义言论或行为，我们正与当地组委会紧密合作，以杜绝我们的比赛中再次发生种族主义事件。”

其微博配图显示，世乒赛的场地上打出反对种族歧视字样：“ITTF STANDS AGAINST RACISM."

另据中国央视报道，新当选的国际乒联主席佩特拉·索林受访时说，ITTF对此事的态度非常非常严肃，“我们坚决反对种族主义！国际乒联倡导的‘乒乓球全人类共享’不只是口号，而是客观事实。”

国际乒联集团首席执行官史蒂夫·丹顿也说，ITTF已经收到中国乒协对于种族歧视行为的投诉，“我们马上采取了行动，联合赛事组委会对此事进行了非常非常严肃的处理。若是再听到类似言论，我们将立刻将闹事者请出赛场”。