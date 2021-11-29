中国40城租房市场连续降温

中国住房租赁市场持续降温。贝壳研究院29日发布的一份报告显示，11月份，中国重点城市住房租赁市场加速降温，租金保持下跌趋势。

据中新社报道，报告写道，11月份，中国重点40城住房租赁成交量环比减少18%；从租金水平来看，40城租金水平为每平方米39.4元（人民币，下同，8.45新元），租金指数环比下跌1.3%，同比稳中微涨，比2019年同期仍下跌4.0%。

分城市来看，11月各城市租赁市场均呈现降温趋势，其中哈尔滨、郑州、大连以及兰州市租房市场环比降温幅度最大，超过30%。

报告指出，11月份，超六成城市租金水平环比下跌，14个城市连续三个月及以上环比下跌，六成城市租金水平低于疫情前同期，九个城市11月份的月平均租金为近三年同期最低。

自今年7月开始，各城市租金陆续高位回落。其中，青岛、徐州市租金自7月连续五个月环比下跌，北京、大连、哈尔滨、惠州、兰州、南京、石家庄、西安市等八个城市自8月连续四个月环比下跌，成都、上海、天津、无锡市四个城市自9月连续三个月环比下跌，广州、合肥、宁波、深圳、长沙、重庆六个城市则自10月连续两个月环比下跌。

同时，深圳、成都、佛山、宁波、天津、郑州、兰州、石家庄和太原等九个城市今年11月份的租金水平为近三年同期最低。

报告指出，由于租赁市场自9月进入淡季，11月市场继续变冷，房源成交周期保持延长趋势，房屋出租难度提升，客源成交周期也维持在较高位。在春季前租赁需求较弱，预计12月租赁市场仍将保持低温趋势。此外，如果疫情不出现反弹，11月部分区域受疫情抑制的租赁需求会在12月释放，部分小范围区域或出现租赁市场小幅回温趋势。