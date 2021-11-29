麒麟软件：中国国产作业系统有望五至十年实现市场突破

中国国产作业系统麒麟软件高级副总裁韩乃平说，经过几十年的发展探索，中国国产作业系统在安全性、易用性、生态能力等方面都实现了全新升级突破，目前与国外主流作业系统的差距主要在系统生态圈搭建方面，如能实现行业协作开发生态系统，国产作业系统有望在五到十年内实现市场突破。

据《21世纪经济报道》报道，在个人电脑领域，麒麟软件今年10月27日正式发布“银河麒麟操作系统V10 SP1”，在安全性、易用性和生态能力等方面大幅度提升，更加重视桌面端和移动端的融合，可以在电脑上直接安装和运行安卓应用，系统可实现三秒开机，便捷办公提升30%，兼容十万软硬件生态。

韩乃平介绍，目前麒麟系统在操作性上已经和微软的Windows系统差异不大，用户可以平滑地从Windows系统过渡到麒麟系统来使用。

韩乃平指，微软系统具有先发市场优势，生态圈比较强，创新能力比较强，微软系统生态圈目前已达1000万个，整体市场占有率仍在85%，在中国作业系统排名第一的麒麟软件目前应用生态圈行业领先，但也仅有20万左右生态应用。

不过韩乃平强调：“依托开源社区，中国操作系统在统一发展方向，麒麟系操作系统整合，就是基于打造统一使用生态圈为目标，减少行业内部损耗，争取更多的市场份额。经过近30年的技术积累，麒麟软件已掌握了操作系统核心能力。在自主可控的生态体系下，中国操作系统有望在五到十年内实现市场突破。”