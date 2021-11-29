中国经济学家：奥密克戎对股市影响不会太大

中国经济学家、如是金融研究院院长管清友认为，冠病新型毒株奥密克戎对A股的影响不会太大，中国资产市场受到疫情的新一轮的冲击可能也比欧美国家要小。

据中新经纬报道，管清友认为，冲击还是会发生的，但是可能影响不会太大。从全球各国股市包括中国股市在疫情后的走势看，基本上股市会对新的毒株变异产生反应，但是总体抗疫性已经出来了，股市对疫情越来越不敏感了，越来越能消化负面的冲击。

他说，上周A股的走势，特别是上周五，总体而言是反映了毒株变异的信息，但是其实是不够的，因为很多信息是中国A股收市以后出现的，所以我们觉得在本周的股市里头还会有反应。当然在这个过程当中，A股相对来讲是比较强势的，在同一时间仍然在交易的其他股市，比如像港股，反应要比A股要大得多。

管清友认为，中国从去年以来实施的货币政策和欧美日也不一样，一直是比较谨慎比较克制的，资产价格总体比较温和，甚至说一定程度上是受到抑制的。从这个角度来讲，中国资产市场受到疫情的新一轮的冲击可能也比欧美国家要小。

他还说，市场有非常强的学习能力。经历去年的疫情，市场学会了自我去消化和调整冲击，甚至有很多投资人把这种所谓的外生的冲击作为一个机会，就像2020年年初发生疫情以后，其实现在看回过头去看，那是资产市场上的一个黄金坑，大部分机构认为包括我们自己认为这一次黄金坑恐怕很难出现了。