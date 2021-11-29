蔡英文博士论文再被指造假 校方否认持口试委员名单及报告

台湾总统蔡英文的博士论文再被指造假，旅美学者林环墙爆料，据英国独立机构“资讯特任官办公室”（ICO）判决文，蔡英文就读的伦敦政治经济学院（LSE）最高权力机构校务评议会，否认持有蔡英文博士口试委员名单及口试报告，“等于是间接自承LSE内部有一撮人在里应外合，提供造假文件，配合蔡英文做掩饰诈骗博士学历的跨海串供。”

据联合新闻网报道，林环墙昨天在面薄指，判决文由ICO的资深个案调查官考索恩（Roger Cawthorne）签署，林环墙质疑，在LSE的最高权力机构向ICO正式否认它持有蔡英文“博士口试委员”等讯息前，LSE内部的法律团队代表人海恩（Kevin J. Haynes），早在去年12月18日就提供两位口试委员，透过台湾驻英代表处转交给法务部。

林环墙质问：“既然LSE校务评议会都已否认LSE持有蔡英文的博士口试委员及其他相关资料，那么属于LSE法律团队的海恩先生又是如何无中生有，虚构出两个博士口试委员给台湾的法务部呢？”

林环墙进一步说，蔡英文1983年10月16日星期天的“博士论文口试”根本就是虚构的，他并贴出前年6月17日收到的一份电邮指出，伦敦政经学院的学术服务咨询经理威尔森（Clive Wilson）说，照规定论文指导教授应缴回一本蔡英文的论文至LSE图书馆，但缴回这件事从未发生。

林环墙说：“因为蔡英文从未完成一本真正合格的法学博士论文，这也是为什么伦敦大学总图书馆及高等法律研究院（IALS）图书馆也都没有这个假博士的论文入馆纪录。”

林环墙说：“两年来，蔡英文的诈骗犯行已水落石出，接下来要着力的是，持续逼使英国校方承认犯错，一定要他们不得不弃子投降。至于台湾的司法，早就沉沦没救了！”