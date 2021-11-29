下午察：澳门博彩大亨“洗米华”手握惊人名单？

澳门那位长得像明星的博彩业中介大佬周焯华（绰号“洗米华”）出事了。

他被指“涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为”，严重妨害社会秩序，据报已被羁押在澳门路环监狱。洗米华旗下上市公司今天（29日）股票大跌，也牵连其他澳门博彩股受挫。

澳门特区政府司法警察局昨天也召开新闻发布会通报，侦破一起涉及犯罪集团不法经营赌博及洗黑钱罪的案件，包括“47岁周姓商人”在内的11名嫌犯承认在海外架设有关赌博平台和进行电投犯罪活动，但对其他调查拒绝合作。

大陆网友可能对洗米华不熟悉，微博上不少网民争辩这人姓“洗”还是“冼”。洗米华就是洗米华，是因与港剧《城市故事》男主角梁思浩长得像而获此绰号，非真名，真名叫周焯华。

洗米华被抓后，网民茅塞顿开，感叹这“洗米”原是“洗钱”的意思。

曾任广东省政协委员

网络此前有关周焯华或洗米华的新闻大致分三类：小三、赌博、电影。还有一小类是，沾点政治味的新闻。

正宫陈慧玲和小三混血辣模刘碧丽“争米”时不时霸占娱乐版面，最终以产下四孩的小三败退收场。洗米华创办的太阳城集团与大陆电影制作单位颇多合作，其中不乏爱国主旋律电影，现被质疑利用娱乐圈洗钱。

周焯华（洗米华）和太太陈慧玲。（互联网）

洗米华还未出事前，曾任广东省政协委员、澳门政府文化产业委员会委员。2020年获澳门中联办颁捐赠证书，肯定其抗疫贡献，2019年曾获澳门中联办副主任会见，当时他的身份叫“励志青年会会长”。

这位前励志青年的普通话不咸不淡，前阵子还用普通话录了一段视频，对中共百年大庆表示“感恩”。

据媒体起底，洗米华的发家史与澳门黑帮老大“崩牙驹”（原名尹国驹）有一定关系。

洗米华从底层“迭码仔”做起，也就是介绍赌客到赌场、为赌客提供借贷服务的人员。1995年拜入崩牙驹手下一名小弟门下，只能算是崩牙驹的徒孙。

崩牙驹1999年判入狱后，洗米华多次探监，让崩牙驹甚是感动，于是托兄弟给洗米华3000万元，洗米华靠此发展事业，从“跑腿小弟”跃升身家百亿的澳门赌厅之王。崩牙驹2012年出狱后曾找洗米华，希望拿到他公司10%股份，崩牙驹认为当年自己给的3000万算是投资。但洗米华认为当年的3000万是借的，还给崩牙驹3000万，把他打发走。

“最多算一个赌厅王”

虽靠赌业发迹，但洗米华不是赌王。他自己也说过：“我不能叫赌王，最多算一个赌厅王。”

洗米华没拿到赌牌，不能在澳门开设赌场，只能经营赌厅，也就是包下赌场里的贵宾厅，充当博彩中介。所谓博彩中介，就是向赌客提供交通、住宿、餐饮等各种便利，吸引他们到赌场消费，再从中收取佣金或其它报酬作为回报。



周焯华（“洗米华”）的太阳城集团企业标志。（路透社档案照）

洗米华创办的太阳城博彩中介，正是近年来澳门最大的博彩中介。据报道，太阳城业务占中介市场40%至45%，占澳门2019年整体博彩收益约15%。

当中介不是问题，问题是洗米华涉嫌在中国境内违法开设赌场。根据温州市公安局通报，这行为“情节严重”。

澳门司警11月28日押送一名嫌犯。当日，澳门司警举行新闻发布会，公布侦破一起涉及犯罪集团、不法经营赌博及清洗黑钱罪的案件，拘捕11名嫌犯包括集团周姓首脑，检获大批电脑装置、电子储存装置及扣押约300万澳门元现金。 （中通社）

中国境内赌客会员八万人

通报给出一组数字说，截至2020年7月，以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团共发展股东级代理199人，发展赌博代理1万2000余人，发展中国境内赌客会员八万余人，“涉案金额特别巨大”，严重妨害中国社会管理秩序。

境内赌客会员八万余人，他们怎么赌？

通报说：2007年以来，周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，又于2016年在菲律宾等地开设网络赌博平台。周焯华发展境内人员为股东级代理和赌博代理，通过高额授信、推广赌博业务、提供车辆接送服务和技术支持等方式、手段，组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博、参与跨境网络赌博活动。

此外，他还在中国境内成立资产管理公司，为赌客用资产换取赌博筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付；利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务。

换句话说，周焯华实体、虚拟两手搞，虽是在中国境外的菲律宾等地开设网上赌场，但赌客在中国境内，足不出户就可参与境外赌博，一条龙博彩服务也都在中国境内进行。

每年赌注额为中国彩票收入近两倍

通报没有列出涉案金额具体数字，《经济参考报》2019年的一则报道给了更多信息。

报道说，周焯华控制的菲律宾和柬埔寨太阳城网络赌博平台，在大陆每年的赌注额在万亿元以上，相当于中国彩票年收入的近两倍，每年盈利更是高达数百亿元，这些资金通过地下钱庄流向境外。

报道也说，太阳城网络赌博平台通过澳门赌场俘获大批中国大陆赌客，澳门太阳城各个贵宾厅的注册会员，几乎都同时为太阳城网络赌博的客人。

据描述，尽管赌场远在菲律宾和柬埔寨，身在中国大陆的赌客只要打开电脑和手机登录其平台，就可看到赌场全景，包括赌场荷官（发牌员）现场发牌的实况。点击放大后，连荷官面前两侧摆放的“闲”和“庄”都可一览无余。赌客观看同步视频现场，同时下注，太阳城的电投员与赌客通话予以确认，如身临其境。



11月28日，澳门司警新闻发布上展示的证物。当日，澳门司警在新闻发布会上公布侦破一起涉及犯罪集团、不法经营赌博及清洗黑钱罪的案件，拘捕11名嫌犯包括集团首脑，检获大批电脑装置、电子储存装置及扣押约300万澳门元现金。 （中通社）

网赌会员以民营企业人士和公职人员居多

据知情人士透露，该平台APP界面设置的语音功能，除了支持普通话外，还设置粤语、东北话等个性化语言，几乎专门针对中国市场设计，赌资还可在大陆以人民币结算。

《经济参考报》当时还联系上近30位曾经参与太阳城网络赌博的人士。这些人士主要集中在经济较发达的地区，特别是省会城市和经济较发达的大中城市，以民营企业人士和公职人员居多，涵盖了社会各个阶层。

也就是说，洗米华被抓，有可能让一些“民营企业人士和公职人员” 惶恐不安。

香港《信报》今天就刊登一篇香港财经专栏作家高天佑的评论文章说：“在周焯华一伙逾十人被捕后，他手上掌握的‘洗米华名单’恐怕十分惊人。”

他推断，洗米华手上八万赌客会员名单，有可能透过二维码（QR code）追查“全部现形”。

这话如何解？

高天佑将中国人民银行（央行）叫停支付宝、微信支付“个人二维码”（QR code）经营收款与洗米华被捕事件联系起来，得出上述推论。

凡赌过必留下痕迹？

中国央行在10月13日发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》，规定由2022年3月1日起，支付宝、微信支付等平台的个人静态收款码（二维码），“原则上禁止用于远程非面对面收款”。

文章说，该通知出台后未引起太大波澜，惟时隔一个多月，上周五突然被翻炒，令很多中小型商户感大难临头。新华社等官方媒体随即引述“央行有关部门负责人”解释，新例并非为禁止小微商户、地摊商户使用个人QR code面对面收款，而意在打击远程非面对面收款。

央行负责人在10月13日发布通知和后来的解释中指出，有不法分子使用个人静态收款条码与赌客“点对点”线上远程转移赌资，将赌资分拆隐藏于众多正常交易场景，为跨境赌博活动提供支付通道，影响了涉赌资金链追溯机制的实效。

中国央行显然旨在有力斩断跨境赌博等犯罪“资金链”，恰逢洗米华被温州公安通缉，罪名为“经营跨境赌博集团”，难免令人联想到两件事背后有关联。

文章说，倘如央行负责人形容，很多赌客透过QR code转账赌金，那么在周焯华等11人被捕后，他手上掌握的“洗米华名单”恐怕十分惊人。

“例如循1.2万名迭马仔QR code层层追溯，凡赌过必留下痕迹，可能找出大批公职及国企人员赌客名字，未来又一堆人难以安枕。”

此文认为，官方打击跨境赌博意在加大力度征税及打击外汇流失；另有分析认为，此举是要导正社会风气、维持社会治安稳定；路透社则引述澳门博彩业顾问说，这意味是澳门博彩业、澳门与中国大陆的关系将进入新阶段，北京不再容忍澳门博彩业在大陆进行揽客行为。

洗米华等人承认在海外架设有关赌博平台和进行电投犯罪活动，但对其他调查拒绝合作。案件后续调查和审理势必引人关注。这背后会否牵扯更多人，层级有多高？难以安枕的，会不会不仅是赌客而已？