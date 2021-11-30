瑞银预计中国央行春节前降准

瑞银财富管理亚太区投资总监及宏观经济主管胡一帆预计，考虑到对流动性的需求，中国央行将在2022年春节前将进行一次降准，信贷政策保持宽松。

据路透社报道，她周一在媒体电话会上表示，中国经济在今年四季度会继续放缓到4%甚至以下，考虑到高基数因素，2022年一季度应该更低一些。工业制造业投资将在未来一年得到较大的政策支持，对经济保持温和增长提供一定的支撑。

房地产方面，中国的中长期政策方向没有变，仍将保持比较“紧”的态势，“我们并不会认为政府会突然加大力度支持房地产。”

“也看到今后可能在高端制造业、芯片制造、智慧机械方面，中央的支持力度可能会较之前更大，”胡一帆称，在政策导向型的行业当中，可能更有自上而下的引领性支持。

胡一帆认为，中国通胀将随着全球的周期在2022年一季度见顶后开始回落，没有通胀的焦虑。

她并称，2022年要为美元走强做好准备，而金价会继续下滑。

中国央行研究局局长王信此前表示，中国经济发展面临的不确定性还很多，货币金融政策在支持疫情后经济复苏、促进共同富裕方面可发挥积极作用。下一阶段将密切关注欧美货币政策可能收紧的影响，继续实行稳健货币政策，保持流动性合理充裕，用好结构性货币政策，更有效地保就业、保民生。

中国国务院总理李克强上周在上海主持召开经济形势部分地方政府主要负责人座谈会称，今年以来中国经济继续平稳发展，面对新的经济下行压力，要坚持稳中求进，强化“六稳六保”特别是前三保，落实跨周期调节举措。