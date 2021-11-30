理想汽车亏损收窄 营收飙升210%

中国电动汽车制造商理想汽车上季度亏损收窄，一度因为供应链而受挫的生产恢复，营收大幅增长。

据彭博社报道，理想汽车周一发布的公告显示，截至9月30日的三个月净亏损2150万元（人民币，下同，460.5万新元），上年同期为亏损1.07亿元 ，前一季度亏损2.36亿元人民币。营收飙升210％至78亿元人民币 ，彭博数据显示，分析师预估为73亿元。

理想汽车董事长兼创始人李想表示，在全行业芯片供应短缺的情况下，公司在第三季度交付了2万5116辆汽车，同比增长190％，创下季度新高。鉴于强劲的订单和用户对智能电动汽车接受度提高，公司对增长前景仍充满热情。

由于只有一种车型在市场上销售，理想汽车被外界认为更容易受到全球芯片短缺和供应链混乱的影响，因为它无法切换成其他生产线。该公司最初将第三季度交付量预测下调至2万4500辆。

理想汽车总裁沈亚楠在周一的财报电话会议上称，该公司计划把产量提高到每月14000辆。他预测2月份的春节过后，汽车产量将超过每月15000辆，并称公司目前正在就改善关键零部件的供应与Robert Bosch GmbH合作。

在美国上市的三家中国电动汽车初创公司中，理想汽车是最后一家公布三季度业绩的公司。本月早些时候蔚来汽车公布亏损低于预期，小鹏汽车的亏损扩大。

理想汽车预计第四季度销量将在3万至3.2万辆之间，营收最高94亿元人民币，超过市场平均预期的86亿元人民币.

该公司称，随着在北京开设第二家工厂，公司的目标是到2023年平均年产50万辆汽车，如果工厂以双班制运行，则可能达到70万辆。