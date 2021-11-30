台媒体人彭文正：将在成熟时机公告蔡英文论文门案

台湾总统蔡英文博士论文争议持续延烧。伦敦政治经济学院（LSE）校务评议会否认持有蔡英文博士口试委员名单及口试报告后，台湾资深媒体人彭文正称，接下来将向伦敦政经学院提出民事、刑事求偿，并召开国际记者会向世界公告此事。

据中时新闻网报道，彭文正于本月28日在其所主持节目“政经关不了”说，论文门案历时两年半的调查，整起事件终于有一个初步圆满的结果，他相信英国法院的法官开始了解到，这不是一个茶壶内的闹剧，而是国际性的丑闻。

他说，该判决是由英国行政法院于11月26日所做出的判决，正式告知伦敦政经学院没有任何有关蔡英文博士口试的相关资料。

彭文正质疑，蔡英文声称自己在英国伦敦大学拿到法律博士，并由伦敦大学颁赠学位，那她绝不可能在伦敦政经学院没有留下任何有关博士口试的资料，且该判决文还指出，伦敦政经大学记录仅显示蔡英文有活动记录，并未有任何博士口试的相关资料。他因此认为，这代表这场博士口试从未发生过，蔡英文应该向全台湾2300万人民道歉。

彭文正强调，这份判决只是刚开始，接下来论文追查团队，将向伦敦政经学院提出民事、刑事的求偿，法律顾问团队将在未来时机成熟后飞往伦敦，自己也将赴英国协助相关事宜，并在条件许可下，在伦敦召开国际记者会向世界公告此事。

美国波士顿《观察家报》前专栏作家理查森（Michael Richardson）26日接获英国独立机构“资讯特任官办公室（ICO）”判决文，表示伦敦政经学院“否认持有”蔡英文博士论文口试委员及口试报告。美国北卡大学经济学系副教授林环墙前天在面簿发文称，这一判决文等于是间接承认，LSE内部有一部分人在里应外合，提供造假文件，配合蔡英文做掩饰诈骗博士学历的跨海串供。

蔡英文的博士论文风波始于2019年，由于蔡英文一直拿不出原本的博士学位证书，也没有穿着博士袍的毕业照，学院图书馆也找不到她的博士论文，一切都是学校补发，林环墙和台湾媒体人彭文正、台湾大学前教授贺德芬等人，质疑她并非通过正常程序获得学位证书。