中国将再向非洲提供10亿剂疫苗 6亿剂为无偿援助

中国国家主席习近平承诺，再向非洲国家提供10亿剂疫苗，全球最贫困的大洲艰难地应对着传染性可能更强的新变异病毒。

据彭博社和新华社综合报道，习近平29日晚在北京以视频方式出席中非合作论坛第八届部长级会议开幕式并发表主旨演讲。

习近平宣布，为实现非盟确定的2022年60%非洲人口接种疫苗的目标，中国将再向非方提供10亿剂疫苗，其中6亿剂为无偿援助，4亿剂以中方企业与有关非洲国家联合生产等方式提供。

中国还将为非洲国家援助实施10个医疗卫生项目，向非洲派遣1500名医疗队员和公共卫生专家。

习近平还介绍，中国将向非洲金融机构提供100亿美元（136.85亿新元）的授信额度，并鼓励中国企业未来三年对非洲投资不少于100亿美元。

此外，中国将提供100亿美元贸易融资额度，力争未来三年从非洲进口总额达到3000亿美元；还愿从国际货币基金组织增发的特别提款权中拿出100亿美元，转借给非洲国家。

总部在北京的咨询公司播锐智（Bridge Consulting）根据政府新闻稿和新闻报道计算，中国已经向非洲出售了1.36亿剂疫苗，认捐了1900万剂。该公司称，中国已经交付了其中的1.07亿剂，还通过Covax倡议进一步交付了1160万剂。

为期两天的会议召开之际，非洲国家正在抗击疫情的破坏性影响，新变异毒株奥密克戎（Omicron）的发现有可能会令形势进一步恶化。中国作为非洲最大的贸易伙伴，在其经济复苏中发挥着关键作用。

Wake Forest大学政治与国际事务助理教授贝纳卜达拉（Lina Benabdallah）说：“习近平的主旨演讲主要关注了非洲最为紧迫的关切，也就是缺乏疫苗来抗击疫情，尤其是鉴于出现了新的变异毒株。”

她说道，这是有史以来对非洲做出的规模最大的疫苗认捐承诺。

