路透：台湾获七国协助建造潜艇

在两岸政治越发对立的背景下，路透社昨天披露，美国、英国等七个国家的厂商和专业人士，协助台湾打造自己的潜舰。

据报道，由于台湾主要盟友美国几十年来没生产过柴电潜艇，所以在向台湾提供相关技术常常力不从心。至于其他具有生产先进柴电潜艇能力的国家，则对台湾提出采购潜艇或潜艇技术的要求犹豫不决，因为担心激怒北京。

但是，如今在大陆升高对台湾的军事恫吓的背景下，多个国家的潜艇技术公司，在征得各自政府的批准后，正在协助台湾自制潜艇的秘密计划。

路透社报道，台湾已经至少从七个国家秘密采购或征集到潜艇设计建造所需的技术、部件和专业人才。

美国提供关键技术，包括战斗系统和声纳装备。不过，向台湾提供协助的不仅仅是美国；来自英国的国防企业也向台湾提供了关键的技术支持，这些公司与美国一样运营着一支核动力潜艇和攻击潜艇舰队。

报道引述知情人士说，英国皇家海军潜艇部队退役准将麦吉，是协助台湾征召潜艇专业人才的关键人物。他协助一家在直布罗陀注册的公司雇佣包括前英国海军官兵在内的工程师。

根据英国国际贸易部的资料，英国在过去三年批准多项英国公司向台湾提供潜艇部件、技术或软件的出口许可证。

此外，台湾至少还从其他五个国家——澳大利亚、韩国、印度、西班牙和加拿大——聘请工程师、技术人员和退役海军官兵。这些受雇的潜艇专家以台湾高雄为基地，向台湾海军和台湾造船公司台船提供建造潜艇的专业建议。

美台商会会长韩儒伯向路透社证实，台湾的确向全世界征召建造潜艇的专家人才。

“这是一个拼图”，韩儒伯说，台湾必须在国际市场上寻找无法在台湾本土采购的技术和部件；为此，台湾“将蛋糕切成小块”以便清楚了解，哪些技术必须获得外援。

台湾的“潜艇国造”计划始于2017年，台湾造船公司台船负责建造。伦敦国际战略研究所分析，总数为八艘潜艇的研发建造预算为160亿美元。据台湾政府的声明，台船去年开始建造潜舰，目标是在2025年交付八艘潜舰中的第一艘。