内地房企贱卖资产 或提高港地产商主导地位

恒大集团和佳兆业集团等房企最近几个月已经向香港开发商出售一些资产，以帮助缓解国内的流动性压力。需钱孔急的中国内地房企正缩减香港资产，为香港本地业者提供了低接的机会。

据路透社报道，知情人士透露，奥园集团正试图抛售更多香港物业以筹集资金。奥园此前延长了一笔资产支持证券的赎回日期。

消息人士说，奥园计划出售香港葵涌的一栋活化工厦，出价买家料为香港本地投资者或家族办公室。这笔交易的售价预计将低于奥园当初的支付价格。奥园在2018年以9.5亿港元（1.67亿新元）买下了这栋大楼，地产仲介商估计其目前的估值不到8亿港元。

此前在11月中旬，奥园以9亿港元现金代价将港岛半山罗便臣道的旧楼项目出售给一位香港投资者，预期将录得约1.766亿港元亏损。

这一趋势将有助于香港房地产大亨们进一步提高他们在香港的主导地位。曾经，中国内地开发商们积极进军香港，寻找内地以外的投资机会，他们在香港的黄金地段竞标中横扫跨境竞争对手。

但是现在，由于中国中央政府试图降低房地产行业的杠杆率，这些开发商正面临着前所未有的现金紧缩，导致一些开发商无法支付债券和财富管理产品。一些地产商采取了出售资产的方式来履行近期的还款义务。

世邦魏理仕香港资本市场部执行董事兼主管甄浚岷说：“这是趋势逆转...流动性紧张的中国开发商现在正在出售资产，预计未来几个月（在香港）会见到更多的出售。”

根据一份证券交易所文件，佳兆业本月早些时候错过了总额为8840万美元（12097.27万新元）的到期息票付款，该公司周三将位于香港旧启德机场的一块住宅地块出售给本地同行远东发展和新世界发展，作价79亿港元。

该公司最近以37.8亿港元的价格将香港北部屯门的另一个地块卖给了旭日国际集团主席蔡志明。这次出售帮助佳兆业在偿还土地抵押贷款后收回了约13亿港元的现金。

另有消息人士告诉记者，正为3000多亿美元负债烦恼的恒大，已将一个住宅项目中价值20亿港元的未售单位转让给其合资伙伴鼎佩集团。

今年到目前为止，若只考虑到政府的土地销售，而不是开发商之间的私人销售，只有一家中国内地房地产公司参与了价值73亿港元的土地购买，该公司与四个香港同行共同投资。

根据世邦魏理仕编制的数据，相比之下，去年的支出总额为390亿港元，2017年创下580亿港元的记录。

不过，行业观察人士认为，一些财力雄厚的中国内地开发商仍然活跃在市场上。

在香港10月份的最后一次住宅用地拍卖中，国有的中国海外发展 ，是10多家投标者中唯一的中国内地房企，不过它并未得标。

戴德梁行香港资本市场执行董事汤姆·柯（Tom Ko）说：“国有开发商仍然现金充裕，但未来的房地产市场将更多由香港投资者主导。”