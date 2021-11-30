洗米华涉以“直播场景”吸引内地赌客

澳门检察院指出，澳门商人、太阳城集团创办人周焯华（绰号“洗米华”），涉于内地非法开设赌场，通过“直播场景”，吸引内地居民进行巨额网上非法赌博，然后利用澳门的公司帐户，通过地下钱庄，转移不法所得。

据香港01报道，澳门检察院周一（29日）晚宣布，警方侦破一宗涉嫌利用网路进行非法赌博及清洗黑钱的案件，以周姓嫌犯为首的11名涉案人士，被移送检察院侦办。

周焯华27日，因涉嫌在内地非法开设赌场，被澳门司警拘捕。

澳门检察院指出，约一年前，澳门警方初步掌握周姓嫌犯等人涉嫌不法经营赌博的证据，并对该团伙立案侦查。该团伙涉嫌以澳门为基地，在菲律宾架设一个非法网络直播投注平台，通过“直播场景”，吸引内地居民为主要客源，进行巨额网上非法赌博，并利用澳门的公司帐户，透过地下钱庄，转移不法所得。

经初步调查，有充分迹象显示，该团伙成员分别涉嫌触犯领导犯罪集团、参加犯罪集团、清洗黑钱以及不法经营赌博，每项罪名刑期最高分别由三年至12年不等。

澳门检察院经对11名嫌犯进行讯问，考虑犯罪的严重性质，尤其考虑该等犯罪对澳门博彩业的合法经营和对澳门金融秩序的稳定产生严重影响和冲击，为防止相关嫌犯逃脱，刑事起诉法庭接纳承办检察官的建议，对案中周姓等五名嫌犯，采用羁押强制措施，对另外六名嫌犯分别采取提供身份资料及居所书录、缴纳担保金、定期报到以及禁止离境等强制措施。

检察院将继续对案件进行后续侦查措施。