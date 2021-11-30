中国制造业PMI升至50.1 时隔两月重回扩张区间

中国国家统计局和物流与采购联合会（CFLP）周二联合公布，宏观经济先行指标11月官方制造业采购经理人指数（PMI）升至50.1，追平8月的50.1。

中国统计局网站发布的数据显示，从分类指数看，在构成制造业PMI的五个分类指数中，11月生产指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。

从企业规模看，大型企业PMI为50.2，比上月略降0.1个点，继续高于临界点；中型企业PMI为51.2，比上月上升2.6个点，高于临界点；小型企业PMI为48.5，比上月上升1个点，低于临界点。

中国国家统计局并公布，11月综合PMI产出指数为52.2，比上月上升1.4个点，企业生产经营活动总体扩张步伐有所加快。

彭博社分析认为，11月通常会出现季节性反弹，因为相比有一周国庆长假的10月份，工作日更多。9月和10月制约工厂生产的缺电问题也在本月有所缓和，煤炭生产商提高了产量，库存增加。

然而，楼市危机和频繁冒头的疫情继续破坏经济。几位经济学家预计，明年经济增速将放缓至5%以下，未来可能还会出台更多财政和货币支持措施。

中国的政策制定者正在努力缓和房地产市场的急剧下滑，同时为小企业和绿色科技等领域提供定向支持。更多有关政策行动的线索可能会在下个月浮现，中共届时将召开中央经济工作会议。

一套早期指标显示，随着汽车和住宅销售再次下滑，中国经济在11月继续放缓。年末假日季到来前的强劲出口需求在一定程度上帮助抵消了房地产市场的下滑。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

另外一方面，中国非制造业商务活动指数微降至52.3，略低于上月的52.4。

分行业看，建筑业商务活动指数为59.1，比上月上升2.2个点；服务业商务活动指数为51.1%，比上月下降0.5个点，服务业景气水平回落。

从行业情况看，水上运输、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务、资本市场服务、保险等行业商务活动指数位于55以上较高景气区间；零售、道路运输、航空运输、住宿、餐饮、房地产、生态保护及环境治理、居民服务、文化体育娱乐等行业商务活动指数低于临界点。

非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。

