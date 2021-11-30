据报河南或设新监控系统追踪“可疑人员”

路透社查阅的一份文件显示，中国河南省安全官员已委托设立监控系统，以追踪记者、外国学生及其他“可疑人员”。

据路透社报道，河南省政府于7月29日在其采购网站发布了一份招标文件。该文件表示，河南将使用3000个面部识别摄像头，汇编到访河南的记者、外国学生及其他“可疑人员”的个人档案，该摄像头可连接到国家和地区的数据库。

河南省政府采购网站上公布的另一份文件显示，这项价值500万元（人民币，约107万新元）的合同已于9月17日授予中国科技公司东软集团。根据合同，东软必须在签订合同的两个月内完成监控系统的建设。目前无法确定该计划是否正在运行，东软拒绝置评。

据路透社报道，总部位于美国的监控研究公司IPVM密切跟踪该网络的扩张并首先确定了来自河南的相关文件。该公司表示，此次招标的特点是，锁定记者为监控目标，并为公安部门提供快速定位记者工作和阻碍他们工作的蓝图。

由河南省公安局发布近200页的招标文件没有说明，追踪记者、国际学生的原因，但当局称，希望利用该监控系统追踪的另一群体是“来自邻国的女性非法居民”。

该文件显示，招标文件指定摄像头必须能够为面部被口罩或眼镜遮挡的人，建立相对准确的个人档案，只需上传一张照片或搜索面部特征，就能在数据库中搜出目标。

文件说，该系统将由至少2000名官员和警察操作，记者将被分成红、黄、绿三种类别，按风险降序排列。覆盖河南全境的警察部队也将与该平台连接，以便在警报发出时可迅速采取行动。

文件显示，如果记者在河南登记入住酒店、买票或越过省界，系统将发出警告。招标文件写道：“须对可疑人员进行追踪和控制，进行动态研究分析和风险评估，并根据记者所属类别处理。”

虽然该文件多处提及记者，但好几个部分列明是“外国记者”。去年10月，河南政府在面向供应商的采购平台上发布了一份意向项目的简短摘要称，这一系统将以“外国人为中心”，有助于“保护国家主权、安全和利益”。

此外，文件还提到，该系统能够通过手机定位和旅行预订等方法追踪国际学生的活动，尤其是在国庆日或年度会议等关键日子。

报道称，公众目前已无法查阅这份招标文件。