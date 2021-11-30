许智峰丘文俊被香港廉署通缉

香港民主党前立法会议员许智峰及前区议员丘文俊，因为煽动港人在来临的立法会选举中投白票及不投票，昨天被香港廉政公署通缉。

香港廉政公署在官网指出，许智峰和丘文俊于10月30日至11月29日期间，分别在个人社交媒体专页上展示贴文，煽惑民众在立法会选举投白票及不投票，涉嫌违反《选举(舞弊及非法行为)条例》。

廉署指出，相关条例适用于一切与选举有关的行为，不论该行为是在香港境内或在其他地方作出；任何人干犯该罪行，一经定罪最高可判处监禁三年及罚款20万港元（约3.5万新元）。

香港立法会选举预定12月19日举行，港府早前修订选举条例，规定在选举期间内藉任何公开活动煽惑另一人在选举中不投票或投白票，即属违法。

许智峰上月29日在面簿发文提出“如水计划”，呼吁港人在立法会选举当天投白票，以反制“不义的选举制度”。

许智峰在香港身负多项控罪。去年11月，他离开香港到丹麦出席一项气候变化会议后便宣布流亡，同时退出民主党；在英国落脚三个月后，许智峰今年3月透露，“已转战澳大利亚，继续国际战线工作之旅”。

丘文俊则为前沙田区议员，他早前透露已流亡英国。据大公网报道，丘文俊曾于10月31日及11月11日在社交媒体发文呼吁“全民杯葛立法会选举”。