远东董事长投书台媒：反对台独 支持九二共识

台湾公司远东集团早前在被中国大陆开罚后，其董事长徐旭东昨天（29日）以“资深工业人”自称，独家投书立场偏蓝的台湾《联合报》，表达对两岸关系与产业政策不彰的焦虑，并称对台湾“逢中必反”现象忧心，也强调自己反对“台独”、支持一中原则的态度。

据《联合报》报道，徐旭东在文中说，某些舆论让台湾企业到中国大陆发展仿佛带有一种罪恶感，他认为大可不必，并称，台湾应对大陆市场有合理的认识和判断，不该让意识形态凌驾一切。他还说，台湾“逢中必反”现象似乎在扩大，令人忧心。

他解释道，福布斯富豪榜中，来自大陆与香港的有698人，台湾有47人，可见两岸经济增长，大陆进步令人无法忽视。他称，全世界，跨国企业看重大陆市场的程度有增无减，多数美国企业表示，过去一年未将供应链任何一部分移出大陆，近半数美国企业还计划在未来一年内加强扩大在大陆投资。

徐旭东进一步称，反观台湾社会，公投与选举占据了政府官员与政治人物绝大部分注意力，对于台湾经济政策、未来布局缺乏讨论。他说，“这正是我的担心，我很着急”。

他表示，近来两岸关系急冻，但两岸经贸往来却越来越热络，到今年10月，台湾对大陆的贸易顺差从去年同期的705亿美元（下同，约964亿新元）扩大至862.5亿美元，表示了大陆市场对台湾经济发展和贸易增长的重要性。

徐旭东强调，他和大多数台湾人一样，希望两岸关系“维持现状”，更一向反对“台独”，支持辜汪香港会谈时主张的“九二共识”，并且与美国及国际态度一致，支持一中原则。

他直言，如今台湾政坛风气重视选举，政治人物心中算计的主要是选票，着眼大格局的产业策略却不用心规划，而面对14亿人口的大陆市场机会，又刻意打压。他反问道，“这符合台湾的长远利益吗？”

徐旭东认为，简单的思维考量虽然无力解决两岸困局，但他始终希望两岸和平，维持正常交流与互动。他说，未来如何创造两岸和平氛围，创造人民的最大利益，端看领导人的智慧。

中国大陆本月22日公布远东集团在大陆投资的多个企业因违法违规被处罚的消息，大陆国台办发言人朱凤莲24日又在记者会上透露，远东集团已被处以罚款及追缴税款约4.74亿元人民币（约1亿新元）。

她还再次警告，大陆绝不允许“台独顽固分子”的关联企业和金主在大陆谋利，绝不允许台企一边在大陆赚钱，一边在岛内支持“台独”，干“吃饭砸锅”的事。

被大陆开罚的消息宣布后，除亚泥等相关事业表达依法补正等程序，远东集团并未对此事表达态度。徐旭东昨天主持远东集团圣诞点灯晚会时，面对媒体追问也未发表意见，仅在致词时大赞台湾景气复苏。报道称，这封投书代表徐旭东对这连串事件的基本态度。

《联合报》此前报道，远东集团过去被视为偏蓝，资助的政治人物以蓝营居多，而近年监察院公开的资料显示，远东集团资助对象蓝绿都有，其中资助2016年立委选举候选人多达50人，且包含蓝绿及小党，但金额多寡不同。