中国伊核谈判特使：美国应解除对伊及中国制裁

中国的伊朗核谈判特使、常驻维也纳联合国代表王群周一表示，美国理应解除所有与2015年伊核协议不一致的制裁，包括那些适用于中国的制裁。

中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表团在推特上发文说：“王群大使在今天的伊朗核协议《联合全面行动计划》（JCPOA）联合委员会中强调，对话与磋商是解决伊朗核问题的唯一正确道路，美国理应解除所有相关对伊及包括中国在内的第三方的非法制裁。”

《联合全面行动计划》简称伊朗核协议，是伊朗与伊朗核问题六国（包括中国、法国、俄罗斯、英国、美国和德国）以及欧盟，于2015年7月14日在维也纳签订的国际协议，主旨为解决伊朗核危机。

协议规定，伊朗同意交出所有的中等纯度浓缩铀、98%的低纯度浓缩铀以及大约2/3的气体离心机等。

作为回报，若伊朗切实可信地遵守协议规定的各项义务，美国、欧盟和联合国安理会将解除对伊朗的制裁。

美国前总统特朗普2018年5月8日单方面宣布美国退出伊核协定。随着美国制裁日益加重，伊朗宣布将考虑点对点停止履行伊核协定部分协议。

伊朗政府2020年1月5日在圣城旅领袖苏莱曼尼（Qasem Soleimani）被美军刺杀后宣布，伊朗暂停履行伊朗核问题全面协议第五阶段对伊限制措施，伊朗持有离心机的数量将不再有任何限制。

中国方面认为，美国单方面退出伊核协议，恢复对伊朗单边制裁，这是造成当前伊核危机的根源，中国并反对美国在安理会推动延长对伊朗武器禁运。

