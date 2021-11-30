中国官媒：氢能产业发展规划有望近期公布

中国官媒经济参考报今天（30日）报道，中国氢能产业发展规划有望近期公布，将涉及科技创新、基础设施建设、试点示范、政策保障等多方面。

据经济参考报报道，近来多方抢滩布局氢能等新能源领域、相关项目批量上马的背后，是政策的加持和资金的涌入。除氢能等相关产业发展规划有望陆续发布外，多地碳减排支持工具也开始密集落地，业内人士预计明年年底规模将超过万亿元人民币。

报导称，地方政府层面，已有多个省份提出要大力发展新能源和可再生能源，甚至有些省出台了更为具体的产业实施方案，如浙江提出到2025年在公交、港口、城际物流等领域推广应用氢燃料电池汽车近5000辆，规划建设加氢站约50座。

报道引述厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺表示，政策应重点瞄准当前氢产业供应链上的痛点与堵点，除了支撑基础研发、引导产业基金、扩大示范项目等方面发力外，还应加快基础设施规划与建设，发挥绿氢的环境外部性优势，突出氢能开发利用的经济性，在应用层面提升对化石能源的替代。

中国能建上周宣布，拟投资50亿元在北京大兴区设立全资子公司，中能建氢能源发展有限公司；今年8月，中国石化也曾表示，计划十四五期间（2021-2025年）的氢能总投资300亿元（人民币，约64亿新元），主要于加氢站建设等。