“港湖女神”高嘉瑜回应家暴传闻：希望不要有下个受害者

台湾《镜周刊》今天凌晨报道，有“港湖女神”之称的民进党立委高嘉瑜早前被男友殴打，导致她全身多处挫伤；高嘉瑜今早对此回应，自己会勇敢面对，希望不要再有下一个受害者，间接坦承她被男友殴打的报道属实。

据报道，这起事件发生在11月11日。当晚，民进党在内湖举行公投说明会，高嘉瑜以选区立委身份到场助讲、献唱。而说明会结束后，她即与男友林秉枢入住新北市板桥馥都酒店。

报道指出，林秉枢后来在酒店内发现高嘉瑜仍与前男友保持联络，因此醋劲大发，“抓狂对高（嘉瑜）施暴痛殴、锁喉、拖行，导致她右脸、头部、四肢多处挫伤”。

《镜周刊》也提到，林秉枢对高嘉瑜施暴后，还扣住她的手机，并将资料全部备份，甚至控制她的行动，直到两天后才放人。

有知情人士向《镜周刊》说：“高嘉瑜万万没有想到，外表斯文的男友，却隐藏著恐怖情人的性格，她身上的伤不只是被连续甩耳光留下，还有被往死里打的重伤，加上拘禁控制她的行动自由，都应该被举发......悲惨的是，她被打成这样，怕爸妈知道，只能跟少数知心好友诉苦。”

高嘉瑜被男友施暴的新闻今早曝光后，随即被大批台湾媒体报道，许多网民也在台湾社群平台PTT讨论。

今早11时左右，高嘉瑜针对此事首度发声。综合台媒报道，高嘉瑜透过国会办公室发表声明指出，她首先要感谢大家的关心，并称自己之后会再统一向外界公开说明。

她强调，自己会勇敢面对，“希望不要再有下一个受害者”。

现年41岁的高嘉瑜是台湾立法委员、电视节目主持人。她自2010年起连任三届港湖区台北市议员，著有《相信自己：“港湖女神”高嘉瑜的无畏哲学》一书。

对于高嘉瑜被男友殴打一事，台湾行政院长苏贞昌今早受访时表示，谴责任何暴力，并直言男人打女人是猪狗不如。民进党立法院党团干事长刘世芳则说，她要公开严厉谴责强凌弱、男性打女性，这是社会不容许的，希望高嘉瑜能早日走出暴力阴影。

台北市社会局说，当局已主动介入关心，并称相关状况与通报等信息属于个案隐私须保密。