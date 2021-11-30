英军情六处局长：中俄竞相掌握AI将改变地缘政治面貌

英国秘密情报局（军情六处）局长周二警告说，中国和俄罗斯等西方的对手正在竞相掌握人工智能（AI）技术，这可能在未来10年彻底改变地缘政治面貌。

从美国兰利到伦敦、莫斯科和北京，世界各地的情报人员正努力应对科技的巨大跃进，这些进步挑战着几千年来以人类为主导的传统间谍活动。

据路透社报道，军情六处局长摩尔（Richard Moore）说，量子工程、生物工程学、海量数据和计算机能力的提升构成了一种威胁，西方必须加以应对。

很少现身演讲的摩尔说：“我们的对手正在为掌握人工智能、量子计算与合成生物学倾注资金和心血，因为他们知道，掌握这些技术会给他们带来筹码。”

摩尔也说，未来十年的技术进步可能会超越过去一个世纪的总和。

西方国家的情报人员尤其关注俄罗斯和中国的同行，后者加紧利用一系列尖端技术的力量，有时速度甚至比西方还快。

西方情报机构担心，中国可能在几十年内主导所有关键的新兴技术，特别是人工智能、合成生物学和遗传学。

军情六处在海外开展工作，被赋予保卫英国及其利益的责任。摩尔坦言，该机构必须做出改变加紧掌握新技术。

“我们不能期待复制全球科技产业，所以我们必须利用它”，摩尔说。“为了保持机密，我们必须变得更加开放。”