台民调：蔡英文声望重挫 强力迎战四大公投后座力

台湾民意基金会今天（30日）公布的民意调查报告显示，台湾总统蔡英文失去过半数公民支持；台湾民意基金会董事长游盈隆认为，主要原因是，蔡英文和社会主流民意站在对立面，强力迎战四大公投所产生的强大后座力。

据中时新闻网报道，民意调查结果显示，对于蔡英文处理台湾事务的方式，13.5％非常赞同，33.3％还算赞同，24.1％不太赞同，17.1％一点也不赞同，12.1％没意见、不知道或拒答；和上个月“总统职务表现赞同率”相比，下滑7.6%，“不赞同率”增加6.7%，目前只差5.6%。

游盈隆认为，主因是强力迎战四大公投，其次两因素是近期治安败坏和蔡英文扩权，没收党内民主，自我扩权的后遗症在全台各地酝酿发酵。

他解释道，蔡英文下令执政团队正面迎战四大公投，不惜政党对决，虽在“重启核四”逆转战局，但祸福相倚，这一个大动作同时也造成社会的觉醒，大量年轻高教育程度选民的不满与反弹。蔡英文一旦走到公投战场最前线，声望重挫可以预期。

至于台湾行政院长苏贞昌施政表现，12.5％非常满意，32.4％还算满意，22.5％不太满意，23.6％一点也不满意，9.1％没意见、不知道或拒答；和上个月相比，满意者减少6%，不满意增加5.3%，不满意比满意多1.2%。

对此，游盈隆说，这意味着苏贞昌已经迎来一个新的执政困境。四大公投战场上，苏贞昌亲率相关内阁成员奋战，成功找回大部分传统支持者，立下战功，但同时也付出整体内阁施政满意度下滑的代价。

他认为，苏贞昌和蔡英文是命运共同体，总统声望重挫近8%，苏贞昌下滑6%，合情合理。

另外，台湾人政党支持倾向中，民进党为26.3%、国民党18.1%、民众党16.4%、时代力量6.8%、台湾基进4.6%，国民党重回台湾第二大党。

台湾民意基金会在10月公布的民意调查报告中显示，即将在12月18日举行的“四大公投”可能全数通过，若民意趋势不改，届时蔡政府将面临灾难性政治冲击。因此，蔡英文和苏贞昌这个月持续在不同地方展开四大公投说明会，尝试翻转民意，让四大公投不被通过。