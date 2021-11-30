日本奥委会主席：将派超过200人代表团参加北京冬奥会

日本奥委会主席山下泰裕透露，日本将派出规模超过200人的代表团参加北京冬奥会，而他本人也会随团参加。

据新华社报道，山下泰裕是在中国驻日本使馆昨天主办的“一起向未来”北京冬奥之家主题展开幕式讲话中，作上述表示的。

山下泰裕也透露，不久前国际奥委会主席巴赫及世界多国以及地区奥委会负责人在希腊举行会议，均表示期待北京冬奥会盛大开幕并取得成功。

出席同一个场合的日本前首相福田康夫则说，北京冬奥会在疫情下的筹备工作仍全面扎实推进。他还说，自己将同日本有关方面一道，为北京冬奥会成功举办提供最大限度的支持和协助。

据报道，中国驻日本大使孔铉佑在开幕式上致辞时说，明年是中日邦交正常化50周年，他期待各界以两国领导人达成的“构建契合新时代要求的中日关系”重要政治共识为指引，以北京冬奥会为契机，推动两国关系持续改善发展。

另据日本共同社报道，日本外交部长林芳正此前表示，日本目前还没有就外交抵制北京冬奥会事宜上做出任何决定。

由于中日两国在领土和人权问题上仍存在分歧，日本执政党自民党的官员早前要求首相岸田文雄考虑对北京冬奥会实施外交抵制。

美国、英国、澳大利亚政府据报都考虑通过外交手段抵制北京冬奥会，即不派任何官员与会。其中，美国总统拜登本月18日已证实在考虑此事。