中国工信部：加快工业芯片等产业发展壮大

中国工业和信息化部今天（30日）发布规划称，将提升关键核心技术支撑能力，加快工业芯片、智能传感器、工业软件等融合支撑产业培育和发展壮大，增强工业基础支撑能力。

中国工信部在官网刊登《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》并提出，开展人工智能、区块链、数字孪生等前沿关键技术攻关，突破核心电子元器件、基础软件等核心技术瓶颈，加快数字产业化进程。

规划提出，目标到2025年，信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，新一代信息技术向制造业各领域加速渗透，范围显著扩展、程度持续深化、质量大幅提升，制造业数字化转型步伐明显加快，全国两化融合发展指数达到105。

具体为，企业经营管理数字化普及率达80%，数字化研发设计工具普及率达85%，关键工序数控化率达68%，网络化、智能化、个性化生产方式在重点领域得到深度应用；工业互联网平台普及率达45%，系统解决方案服务能力明显增强等。

去年10月底召开的中共十九届五中全会勾勒出十四五和2035年远景目标，强调坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国；提升产业链供应链现代化水平，发展战略性新兴产业。

中国国务院副总理刘鹤于本月24日撰文称，应以深化供给侧结构性改革为主线。中国经济运行面临的主要矛盾在供给侧，实现高质量发展关键在于提升供给体系的水平和质量，更好适应、引领和创造新需求，并壮大实体经济，加快建设制造强国。