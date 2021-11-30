经济学家宋清辉12岁儿子坠楼 疑因学习压力大

中国知名经济学家宋清辉在社交平台上公布了其儿子宋某然的死讯，孩子学习压力太大可能是其坠楼原因。

据开屏新闻报道，宋清辉11月23日公布了儿子宋某然的死讯。记者联系到宋清辉，证实了其儿子不幸离世的消息。

宋清辉介绍，12岁的宋某然23日6点26分左右，从17楼坠下身亡。事发当天，像往常一样，刚上初一的儿子宋某然需要在早晨5点55分起床，以便能在7点10分之前赶到学校。

与以往不同的是，宋某然坠楼的那天，家中因为没有做早餐的食材，宋清辉嘱咐他，上学前，去外面吃点东西，宋某然回应说“好”后便出了门，那一天，因为有工作要赶，宋清辉没有像往常一样开车送他。

从出门再到从17楼坠落，整个过程只有15分钟左右，宋某然从位于龙岗区五联社区的一个小区17楼坠下身亡。

宋清辉认为，过重的作业负担、学校频繁的考试及“唯分数论”、对孩子心理辅导不及时、流于形式都是导致孩子高空坠亡的重要原因之一。

经过这次失子之痛，宋清辉表示，他们和儿子宋某然的妈妈都立志做出改变。今后，不会再让孩子埋头于书本考试，会让他做自己感兴趣的事情，自由成长成材。

他说：“儿子以这种方式给我们带来了许多改变，我希望他的短暂人生和悲剧能够产生一定的警醒效应和社会影响，避免今后出现更多类似的一幕发生，让‘双减’行稳致远。”

记者11月29日就此事联系到深圳龙岗区教育区一工作人员，对方称，相关部门已经对此事介入调查，而家长提出的疑问，在与家属协商解决此事时，已作出回应。