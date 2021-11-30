朱立伦：公投民调逆转因民进党滥用政府资源

台湾“四大公投”近期民调呈逆转趋势，国民党主席朱立伦说，国民党不像民进党有政府资源，可动用公帑来宣讲，国民党只能“小蚂蚁对大怪兽”，用人民的力量对抗政府。

据台湾中央社报道，朱立伦今天上午到台北市吴兴街商圈参加公投宣讲，对近期一些民调显示四大公投出现民众意向逆转趋势，朱立伦在受访时说，今天还有几个民调要公布，大家拭目以待，国民党会全力以赴。

朱立伦说，据他所知，现在反莱猪等三个公投案比较稳，有关核四的议题还要加油，国民党会持续在台湾各地，从北到南持续的宣讲。

朱立伦说，国民党不像民进党有政府资源，可以动用所有力量甚至公帑做宣讲，国民党只能“小蚂蚁对大怪兽”，用蚂蚁雄兵、用人民的力量对抗政府。

对于台行政院在杂志刊登美猪美牛广告一事，朱立伦表示，如果浪费人民纳税的钱，用公帑做政党之私的所谓公投宣讲，或是为莱克多巴胺宣传，“这样的政府实在是无耻至极”。

另据联合新闻网报道，台湾民意基金会今天公布一项最新民调，如果明天就进行四项公投投票，结果将是三比一，反莱猪公投、真爱藻礁公投和公投绑大选通过，而重启核四公投不通过。

民意基金会董事长游盈隆说，过去一个月，四大公投民意战场出现重大变化。反莱猪公投差距锐减23个百分点，公投绑大选缩减17.3个百分点，真爱藻礁公投缩减12.5个百分点，重启核四公投缩减7.4个百分点。四项公投除反莱猪公投外，正反方差距都在六个百分点以内，相关变数仍多。

游盈隆说，过去一个月民进党政府绝地大反攻，全党倾巢而出，发动史无前例的高强度高密度的四大公投宣讲，对大众进行政策说明与说服，短期成效卓著。不过他指出，如果最后结果是三比一，民进党政府仍将承受重大灾难性政治冲击，类似“彗星撞地球”的毁灭性危机尚未解除。

台湾“四大公投”将于12月18日举行，包括反莱猪、真爱藻礁、重启核四、公投绑大选四项。