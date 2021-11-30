香港公布价值观课程试行架构 加强学生国家观念

香港教育局今天（30日）公布中小学适用的《价值观教育课程架构》试行版，其中新增“勤劳”为第十项首要培育的价值观和态度，并强调应从小加强学生的国家观念，建立国民身份认同。

据星岛网报道，香港教育局今天公布课程发展议会辖下价值观教育常务委员会编订的《价值观教育课程架构》（试行版）。

其中主要的编订重点包括，在现有九种首要价值观和态度外，加入“勤劳”作为首要培育的价值观和态度；强调应从小加强学生的国家观念，协助学生从小正确认识国家历史、欣赏中华文化及传统价值观、尊重国家象征和标志、认识《宪法》、《基本法》和国家安全的重要性，建立国民身份认同；加强生命教育；强调性教育的学习元素；培养学生媒体及资讯素养，能以理性和负责任的态度处理不同媒体的资讯；以及加强禁毒教育的学习元素。

发言人说，课程架构从小一至中六贯通中小学四个学习阶段，提供一个全面、有系统并具备持续性的课程架构，并以中华文化作为价值观教育的主干，贯通各学科或课程范畴，为学校提供一个整全和有系统的课程架构，推动价值观教育。

发言人还说，学校应依循有关课程架构，整全规划价值观教育及举办相关学习活动，并协同各持份者，推动全校参与。发言人还表示，教育局会持续为学校提供资源支援。