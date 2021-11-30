中国最高检：开设赌场犯罪呈高发态势 涉境外因素多

中国最高人民检察院第一检察厅厅长苗生明说，当前开设赌场犯罪呈高发态势，相较其他犯罪，涉国（境）外因素多。

据中新社报道，中国最高检昨天在北京举行“依法履行检察职能，从严惩治开设赌场犯罪”新闻发布会，苗生明在会上介绍说，从检察机关办理开设赌场罪的数据看，今年1月至9月与2018年至2020年三年同期平均办案数相比较，全国检察机关受理审查逮捕24539件52422人，上升22.85%和14.18%；提起公诉25140件63238人，上升49.27%和45.71%。“开设赌场犯罪呈高发态势。”

苗生明并进一步指出当前开设赌场犯罪及案件办理呈现的新特点。一是开设赌场犯罪相较其他犯罪，涉国（境）外因素多，“主要表现为境外赌博犯罪集团以高额回报为诱惑，发展我境内人员成为代理，由代理组织我境内公民赴境外赌博以及为逃避打击将服务器放在境外，借助互联网在我境内招赌、吸赌，实施网络开设赌场犯罪。”

二是新型开设赌场犯罪具有较强的欺骗性和隐蔽性；三是犯罪链条长、涉案人员多，犯罪集团化；四是犯罪涉及的地域广，有的赌博网站注册会员多达数十万人，涉及中国各省级地区。

澳门博彩业大亨周焯华上周因涉嫌在中国大陆境内实施开设赌场犯罪行为，被浙江省温州市检察院批捕；澳门司警随后以涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱拘捕周焯华在内共11名人士。

据澳门检察院昨天披露案情，周焯华等团伙涉嫌以澳门为基地，在菲律宾架设一个非法网络直播投注平台，透过“直播场景”吸引大陆赌客进行网上非法赌博，并利用澳门的公司帐户，透过地下钱庄转移不法所得。

检察院并对周焯华等五名嫌犯依法采用羁押强制措施，另外六名嫌犯分别采取提供身份资料及居所书录、缴纳担保金、定期报到以及禁止离境等强制措施。

检察院表示，经初步调查，有充分迹象显示该团伙成员分别涉嫌触犯：“参加犯罪集团罪”、“领导犯罪集团罪”、“清洗黑钱罪”及“不法经营赌博罪”，最高可处三年至12年徒刑。