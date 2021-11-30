洪都拉斯或变天 台湾称将与新政府深化合作

洪都拉斯于本月28日举行总统大选，洪都拉斯反对党、自由重建党（LIBRE）候选人卡斯特罗目前得票领先，已自行宣布当选；台湾外交部今天（30日）表示，尊重洪都拉斯选举结果，无论谁当选，台湾将持续推动合作，深化邦谊。

据台湾联合报报道，外交部发言人欧江安今天在例行记者会说，洪都拉斯总统与国会大选已完成投票，但该国选举委员会尚未完成计票，目前为止还在进行开票作业。她称，台湾有充分且密切即时掌握，若有确切大选结果，会第一时间对外说明。

欧江安还说，外交部已持续与洪都拉斯朝野各界人士，重要友人加强沟通、说明深化邦谊及双边友好关系的积极意愿。

她重申，基于民主原则，台湾会尊重洪都拉斯选举结果，也支持洪都拉斯进行自由民主及透明的选举，无论谁当选，台湾都会在既有良好基础上，秉持踏实外交、互惠互利的精神，进一步深化邦谊。

欧江安也称，面对中国大陆持续透过双边以及国际组织管道压缩台湾的国际空间，外交部都有通盘掌握，也会审慎因应，并会加强与洪都拉斯朝野的沟通，说明台湾才是洪都拉斯值得信赖的好朋友。

她还说，外交部会持续结合理念相近国家共同协助洪都拉斯国家发展，并在80年常年友好的合作基础上持续与洪都拉斯的新政府深化合作。

卡斯特罗此前曾称，若胜选将与中国大陆建交，与台湾断交。美国国务院助理国务卿尼科拉斯（Brian Nichols）本月24日率团访问洪都拉斯与总统候选人会晤时向他们表示，美国总统拜登希望洪都拉斯与台湾维持邦交关系。台湾则曾警告洪都拉斯要警惕大陆“浮华和虚假”的承诺。

拉丁美洲一直以来都是两岸外交战场，美国也在担忧中国大陆在拉丁美洲的影响力将越来越强。路透社26日的报道分析称，卡斯特罗的承诺在华盛顿和北京之间引发了在台湾问题上的外交竞争。卡斯特罗的主要对手、特古西加尔巴市长阿斯弗拉（Nasry Asfura）虽然没有表明他的对中立场，不过外界广泛认为他会持续现行的政策，即与台湾保持外交关系。