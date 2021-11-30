美媒：澳门赌场运营商状况仍将艰难

《华尔街日报》今天刊文指出，澳门赌场运营商的颓势似乎还不会结束。来自中国大陆的豪赌客和他们的金主之前是赌场的一大收入来源，但这些人明年似乎将保持理智，而非恢复出手阔气的作风。

据报道，澳门政府宣布当地最大博彩中介运营商的主席周焯华被扣留接受讯问后，昨天澳门赌场运营商的股价大跌。永利澳门跌8%，美高梅中国跌10%。

太阳城集团主席周焯华上周因涉嫌在中国大陆境内实施开设赌场犯罪行为，被浙江省温州市检察院批捕；澳门司警随后以涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱拘捕周焯华在内共11名人士。

两年前，中国官媒《经济参考报》曾谴责太阳城集团通过线上赌博平台为资本外流提供便利。

《华尔街日报》说，投资者担心，中国可能会通过打击向赌场输送豪赌客的公司，加强对外流到澳门或其他地方的资本的严密审视。高盛估计，澳门约70%的贵宾厅客人与此类中介有关，这些中介招揽大陆的赌客并借钱给他们，仅太阳城集团就为约三分之一的贵宾厅市场提供便利。

高盛目前预计，明年澳门来自这类豪赌客的博彩收入仅能恢复到2019年水平的15%，比例低于其最初预测的45%。

令人稍感宽慰的一点是，澳门赌场对大陆豪赌客的依赖程度已大大降低。据报道，澳门博彩收入于十年前有近四分之三来自豪赌客。这一比例多年来一直呈下降趋势，2019年在收入中的占比已不到一半。根据澳门政府的数据，疫情使这一数字进一步下降，在最近一个季度降至约三分之一。博彩运营商们已经建起了华丽的度假酒店式赌场，以迎合休闲游玩类赌客，此类赌客是澳门政府希望吸引的。

但游客也还没有大举返回澳门。2021年前10个月，澳门的博彩收入比2019年同期减少71%。自去年起，由于大陆游客不需接受隔离就能前往澳门旅行，他们已经开始回归。但由于网上签证申请尚未恢复，游客数量仍然远远低于疫情前水平。大陆和澳门最近暴发的疫情进一步抑制了游客数量。

《华尔街日报》并提到，有待修订的澳门博彩法也给博彩业的前景蒙上阴影。投资者担心更严格的监管和更高的成本即将到来。今年，澳门六家赌场运营商的市值平均缩水近一半，表现甚至比去年还要糟糕。

