抖音热榜花钱搞定 字节员工受贿获刑

中国裁判文书网11月26日公布的判决书显示，字节跳动两员工因收受他人给予的钱财共计58万余元（人民币，下同，12.47万新元），将对方指定内容推上抖音热榜，北京市海淀区人民法院判处两人犯非国家工作人员受贿罪。

据未来网报道，此案两名被告人分别为王宇迪、张凯迎，均为90后。

王宇迪2019年7月间收受王某（另案处理）钱款共计人民币9050元，将王某指定的内容推上抖音热榜。王宇迪之后在2019年8月至2020年8月间，又收受王某钱款共计人民币576000元，并将其中的人民币220100元给予张凯迎。王宇迪将王某指定的内容发送给张凯迎，张凯迎将上述内容推上抖音热榜。

王宇迪、张凯迎2020年9月3日，在公司员工的陪同下主动到公安机关投案。案发后，王宇迪亲属代为退缴人民币364950元，张凯迎退缴人民币220100元。

法院认为，被告人王宇迪、张凯迎身为公司工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，均已构成非国家工作人员受贿罪，应予惩处。

鉴于王宇迪、张凯迎犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；且二人已将违法所得退缴，遂判决被告人王宇迪犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币2万元。

张凯迎犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，罚金人民币2万元。同时，扣押在案的钱款予以没收；扣押在北京市公安局海淀分局的手机三部，退回北京市海淀区人民检察院处理。