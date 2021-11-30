香港“钟表大王”孙秉枢去世

有香港“钟表大王”之称、东方表行非执行董事孙秉枢昨日（29日）离世，享年96岁。

据《星岛日报》报道，东方表行向孙秉枢致意，以感谢对方为公司的宝贵贡献，深切怀念。

孙秉枢于1925年出生，从事钟表业60多年，一直推动钟表业发展。他曾担任香港钟表业总会永远名誉会长、新达国际集团有限公司主席，还参与创立亚洲钟表工商业促进研讨会（亚研会）。

他在1967至1985年分别出任太平洋行有限公司及英之杰香港之副主席。在太平洋行钟表部任职之初，已负责为公司推销两个瑞士腕表品牌Girard-Perregaux及Rado。

孙秉枢先就读上海沪江大学商学院，获学士学位，其后赴美国就读圣约翰大学，获商学博士学位。孙秉枢还热心公益，参与不少慈善组织。他本人是公益金赞助人﹑香港童军总会副会长，于1996年出任东华三院主席﹑东华三院历届主席会主席，并担任“孙秉枢童军基金”名誉会长。

公开资料显示，东方表行集团有限公司为香港上市公司，于1961年创办，创办人是杨明标及陈耀洪。2013年3月31日，东方表行于“大中华地区”经营107所店铺（包括联营及共同控制实体之店铺），共有890名员工。其中香港占14家零售分店，内地89家，台湾和澳门各占两家。