法国通过友台法案 支持台湾参与国际组织

法国国民议会昨天（29日）通过“将台湾纳入国际组织辖下工作及多边平台”决议，重申法国政府支持台湾有意义参与国际组织的立场。

综合台湾联合报和中时新闻网报道，法国国民议会以39票赞成、两票反对、三票弃权通过支持台湾参与国际组织决议案。除左翼“不屈法国”党，其余政团都呼吁政府以外交手段支持台湾参与国际。

代表政府出席的法国外交部国务员勒姆内（Jean-Baptiste Lemoyne）强调，台湾为法国在亚洲的重要伙伴，也是当前地缘政治核心，法台共享人权价值，且台湾防疫表现良好，台湾参与国际事务将对国际社会带来益处，法国立场清楚，将继续支持台湾参加国际组织。

发起决议的友台小组主席德鲁吉（Francois de Rugy）则重申，外交部长德里安（Jean-YvesLe Drian）多次公开支持台湾参与世界卫生组织在内的国际机构，特别是台湾在抗疫政策上可对国际社会做出很多贡献。

“不屈法国”领导人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）则反对提案，他说，“台湾属于中国”，没有资格参与国际组织，并强调法国的立场即前总统戴高乐所订立的一中原则，并认为美国企图以台湾为借口，把世界带往抗中的冷战，而法国不需要蹚这浑水。

法国参议院今年5月曾以304票赞成、零票反对，通过“台湾参与国际组织工作”决议，当时即遭到中国大陆政府抗议与不满。

针对法国通过友台法案，台湾民进党发言人谢佩芬今天说，台湾近来与法国的友好关系绝非偶然，而是双方共享自由、民主、价值的必然表现，她还说，民进党诚挚感谢台湾驻法代表吴志中与所有第一线外交人员的努力，让台法友谊更加稳固坚定。