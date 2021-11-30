刘强东成立私募基金 章泽天成第一股东

京东创办人刘强东和其妻子章泽天持股的海南三亚天博产业私募基金管理有限公司成立。章泽天是第一大股东，持股比例达49%。

据中国基金报报道，天眼查显示，11月29日，海南三亚天博产业私募基金管理有限公司成立，注册资本1000万元人民币（约200万新元），杨世毅担任法定代表人、执行董事兼总经理，李瑞玉担任监事。

经营范围为一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股权穿透显示，该公司由刘强东、章泽天、李瑞玉共同持股。其中章泽天持股比例达49%，刘强东持股比例30%，李瑞玉持股比例21%。章泽天为该私募公司疑似实际控制人。

担任公司监事的李瑞玉则是刘强东的老部下，她在24岁时进入京东成为一名管培生，29岁便升任董事长秘书，后又随刘强东赴美上市敲钟，除刚成立的私募公司外，她还在京东旗下五家公司担任执行董事兼总经理和法定代表人职务。

刘强东、章泽天夫妇2021年以1880亿的财富，位列《胡润全球富豪榜》第54位，中国榜第18位。而章泽天则是中国榜前20 名中，年龄最小的一位。

从初代网红奶茶妹妹到身千亿的全球富豪，章泽天的资本之路离不开刘强东。

章泽天2011年被保送进清华大学就读，2013年申请赴美国巴纳德女子学院交流，后与京东CEO刘强东结识相恋，二人于2015年结婚。

此后章泽天基本以投资为主业，并主要通过东辰投资控股有限公司进行，在这家投资公司中，刘强东出资 5000 万元，占 50% 的股份，而章泽天则是公司的董事长。近年来章泽天投资过Uber、 Bubs、InWE因味茶、作业盒子等。

其中，中国国内在线教育平台作业盒子在2015年7月宣布获得1000万美元A轮融资，由好未来领投，刘强东、章泽天、天使投资方联想之星跟投。

章泽天、刘强东2016年7月以个人名义向InWE因味茶入资5亿人民币，并由章泽天担任形象代言人，创立于2014年的inWE因味茶此前曾获刘强东的天使投资。不过到了2019年4月，inWE因味茶宣布退出重庆嫩绿茶艺有限公司的控股董事席位，章泽天也不再担任该公司董事一职。

天眼查显示，刘强东与章泽天2020年11月共同成立了新公司三亚天强企业管理合伙企业（有限合伙），虽然“天强”是二人名字的结合体，但因为刘强东持股99%，章泽天持股1%，而被网友调侃不是礼物，而是施舍。

今年5月，东辰投资控股有限公司接连发生多项工商变更，刘强东从股东中退出，大股东从刘强东变更为蒋晞亮。章泽天也不再担任公司董事长。

天眼查显示，目前章泽天在九家公司担任股东，四家公司担任高管，并全资持有江苏天韵企业管理有限公司，该公司是一家经营文化产业投资，电视节目制作、发行等业务的有限责任公司，成立于2014年12月。

截至目前，根据公开信息与刘强东、章泽天同时相关的公司包括北京天强坤泰投资管理有限公司、宿迁天强股权投资合伙企业（有限合伙）、三亚天强企业管理合伙企业（有限合伙）、海南三亚天博产业私募基金管理有限公司等。

