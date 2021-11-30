成都都市圈规划成立 经济总量目标3.3万亿人民币

继南京和福州之后，成都都市圈成立，这是中国国家发改委正式批复第三个都市圈规划，经济总量目标达到3.3万亿人民币（7093.02亿新元）。

据第一财经报道，四川省政府11月29日印发了《成都都市圈发展规划》在此之前，国家发改委于11月26日公布了对《规划》的批复。

根据《规划》，成都都市圈以成都市为中心，与联系紧密的德阳市、眉山市、资阳市共同组成。

主要包括：成都市，德阳市旌阳区、什邡市、广汉市、中江县，眉山市东坡区、彭山区、仁寿县、青神县，资阳市雁江区、乐至县，面积2.64万平方公里，2020年末常住人口约2761万人；规划范围拓展到成都、德阳、眉山、资阳全域，总面积3.31万平方公里，2020年末常住人口约2966万人。

四川省委省政府决策咨询委员会宏观经济组副组长丁任重介绍，《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》提出，要唱好“双城记”，提升成都和重庆两个超大城市的能级，还提出建好两个都市圈，带动区域发展。

上述文件提出，成都都市圈是全国经济发展最活跃、创新能力最强、开放程度最高的区域之一，具备共建现代化都市圈的良好基础。2020年成都都市圈经济总量占中国西部地区的比重超过10%。成都市经济总量居全国省会城市第二位。

该文件也指出，成都都市圈总体上还处于起步阶段，与成熟都市圈相比，存在中心城市外溢效应不明显、交通通达深度不够、产业协作配套不强、优质公共服务供给不足、国土空间布局不优等问题。

该规划的目标是，到2025年，成都都市圈经济总量突破3.3万亿元，城乡居民人均可支配收入接近东部发达地区水平，常住人口城镇化率达75%，基本建成空间结构清晰、城市功能互补、要素流动有序、产业分工协作、交通往来顺畅、公共服务均衡、环境和谐宜居的现代化都市圈。

