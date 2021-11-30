上海“元宇宙沙龙”号称投资40天翻18倍

上海市出现“元宇宙沙龙”，组织者声称，投资40天就能赚取本金的18倍。

据《解放日报》报道，上海市民蔡女士致电市民服务热线，举报有人“洗脑推广虚拟的元宇宙投资”。22日下午，记者根据线索，来到了位于闵行区新龙路1333号12幢93号楼内的“元宇宙沙龙”。

在一个多小时的时间里，先后有四位“老师”登场，或用手机演示，或用白板书写，给记者上了一堂关于元宇宙的“财富讲座”。

记者发现，“老师”们正在推广一种名为“me”的虚拟币，声称在未来的元宇宙中，它将是虚拟世界中使用的货币。“老师”还称，只要投资这种虚拟币，40天就可以翻18倍。

记者在网上调查发现，类似这样的“元宇宙沙龙”、“元宇宙投资群”还有很多，几乎都在推销虚拟币。有的为了实现推广，还采用了传销的模式。如一款虚拟币设置的推广计划声称，随着推广的人数越来越多，可以最多享受到12代会员给予的不同百分比的收益。

所谓元宇宙（metaverse），指的是利用手机、平板电脑、增强现实（Augmented Reality，简称AR）及虚拟现实（Virtual Reality，简称VR）眼镜等各类设备，以虚拟替身方式进入沉浸式的虚拟空间，在虚拟世界的活动中获得前所未有的真实体验。

中国官媒《经济日报》本月12日发表评论指出，“元宇宙”应是一项长期投资建设的系统性工程，其基本面还有待时间验证，短期热炒不可取。文章并呼吁监管部门应密切关注市场动态、关注账户联动、关注异常交易，依法依规严肃查处操纵市场行为，净化市场生态。