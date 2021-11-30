中国八部门发文促网约车平台合理设定抽成比例上限

中国交通运输部、中央宣传部等八部门印发相关意见，明确督促网约车平台企业支持从业人员参加社会保险，加强与经营服务所在地工作组织、行业协会的沟通协商，合理设定抽成比例上限，并将严厉查处“大数据杀熟”等违法违规行为。

据中国交通运输部官方微信今天（30日）消息，中国交通运输部、中央宣传部、中央网信办、国家发展改革委、公安部、人力资源社会保障部、国家市场监督管理总局、中华全国总工会八个部门印发《关于加强交通运输新业态从业人员权益保障工作的意见》（简称“意见”）。

意见指出，各地相关部门要督促网约车平台企业向驾驶员和乘客等相关方公告计价规则、收入分配规则，每次订单完成后，在驾驶员端应同时列明订单的乘客支付总金额、驾驶员劳动报酬，并显示乘客支付总金额减去驾驶员劳动报酬后与乘客支付总金额的比例，保障驾驶员知情权和监督权，同时督促网约车平台合理设定抽成比例上限并在移动客户端和媒体上公开发布。

另外，意见要求企业支持从业人员参加社会保险、保障从业人员合理劳动报酬及合理休息、改善从业环境和工作条件，不得将驾驶员服务计分与服务时长、派单机制等挂钩，不得变相违法阻碍驾驶员自由选择服务平台，并加强对从业人员的人文关怀。

意见还要求企业维护公平竞争市场秩序，强化交通运输新业态运行监测，及时预警垄断风险，加大反垄断、反不正当竞争监管执法力度。意见提到，必须防范资本在交通运输新业态领域无序扩张，依法严厉查处低价倾销、“大数据杀熟”、诱导欺诈等违法违规行为。

在保障措施方面，意见提出，完善协同联动机制，充分发挥交通运输新业态协同监管部际联席会议机制作用；各地必须履行交通运输新业态从业人员权益保障属地管理责任；同时必须加强宣传引导，加强政策宣传解读，加大对交通运输新业态企业积极履行社会责任、关心关爱从业人员及从业人员先进事迹等正面信息的宣传力度。