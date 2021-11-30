中国使馆出面整顿 返华机票价格直降数万人民币

在一直处于供不应求、票价居高不下的东南亚回中国航线上，有两家航空公司宣布降价。值得一提的是，这次降价并不是航空公司主动为之，而是响应中国驻菲律宾使馆的整顿要求。

据第一财经报道，目前从菲律宾回国的航班主要由厦门航空和菲律宾航空执飞，其中厦航每周一班从马尼拉至厦门，菲律宾航空每周一班从马尼拉至天津。

由于一周只有两班从菲律宾的回国航班，航线一直处于供不应求的状况，机票价格也自然水涨船高。

在10月底时，通过票代在售的11月出发的菲律宾航马尼拉至天津航线，经济舱报价可以达到4万6999元（人民币，下同，10088.89新元），超级经济舱再加2000元，商务舱加5000元。而两周前票代对外报价的11月厦航马尼拉至厦门机票的预约价格在3.6万左右，部分代理则报出近6万的高价。这样的票价，比疫情前的平均价格高出了数倍。

高票价问题引起了中国驻菲律宾大使馆的关注。中国驻菲律宾大使馆11月24日发布通知，对厦航和菲律宾航提出明确要求，必须根据航程、飞行时间、班次频率及运营成本等情况，实事求是地确定票价，让票价重新回归理性区间。

在使馆出面整顿后，厦航和菲律宾航重新测算了票价，并对外发布了实施细则：厦航马尼拉至厦门航线的经济舱票价最高不超过两万元人民币（含税，下同），公务舱不超过2万8000元；菲律宾航马尼拉至天津航线的经济舱票价最高不超过2万5000元，公务舱不超过三万元。这意味着，从菲律宾回国的航班机票价格，将直降数万元。

此外，中国驻菲律宾大使馆参赞兼总领事王悦接受菲当地主要华文媒体采访时还透露，对于已经购买了高价回国机票的旅客，两家航司也已经做出安排，原来票价高于目前最高限价的，航司和中介会通过原购票渠道退还差价；原来票价低于目前最高限价的，仍按照原来票价执行。