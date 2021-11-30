洗米华被捕 陆媒批黑帮想靠爱国洗白

澳门博彩大亨周焯华（绰号“洗米华”）被捕，中国大陆媒体昨天（29日）发表评论说，除了周焯华操纵的庞大赌场生意曝光外，这件事还有一层重要宣示意义，即“想靠‘爱国’洗白自己的黑帮人士，该重新审视一下这个时代了”。

周焯华因涉嫌在中国大陆实施开设赌场犯罪行为，被浙江省温州市检察院批捕，澳门司警随后拘捕周焯华，指控其涉嫌利用网络进行非法赌博及清洗黑钱。

文章指出，周焯华是太阳城集团的幕后老板，其商业版图除了此次案发的赌博业务外，最受人瞩目的当属其控制下的太阳娱乐文化公司。

太阳娱乐于2011年初正式成立，是一家出品公司兼经纪公司，成立以来投资及制作65部电影，其中包括《红海行动》、《湄公河行动》、《扫毒》、《春娇救志明》、《杀破狼II》及《杀破狼‧贪狼》等知名影片。

文章称，由于《红海行动》、《湄公河行动》等影片是主旋律电影，周焯华涉跨境赌博事发后，不少网友质疑其利用爱国电影洗钱，还牵扯到电影相关出品方博纳影业，以及明星经纪公司泰洋川禾。

文章认为，周焯华“利用投拍主旋律电影来纳投名状”这点似是有迹可循。文章用很大篇幅梳理周焯华的出身和发家过程，并提及他早年和黑帮的联系，以及与澳门赌业大亨尹国驹（绰号“崩牙驹”）的关系，称洗米华应该是从尹国驹身上吸取了教训，搞电影是“为了拍给别人，好方便外界看到自己那颗‘闪闪的红心’”。

文章还提到，新华社主管的《经济参考报》在2019年一篇题为《每年赌注额为全国彩票收入近两倍，特大国际网络赌博平台深度渗透国内》的报道中，起底周焯华控制的太阳城网络赌博平台。

而在2019年之后，周焯华就更加“一心只向着那一抹喜庆的颜色”，积极参与各类主流活动。例如在冠病疫情爆发初期，太阳城集团在澳门中联办协调下向湖北疫区捐赠3000万澳门币（约511万新元）；今年河南暴雨时，周焯华也通过澳门中联办协助，以个人名义向捐款300万元澳门币（约51万新元）。

此外，澎湃新闻昨天也在其评论文章中指出，先是浙江温州的通报、周焯华被澳门司警拘捕，继而是最高检昨天举行的“依法履行检察职能 从严惩治开设赌场犯罪”主题新闻发布会，无论是内地还是澳门，对网络跨境涉赌犯罪早已经心中有底，也早已经开始布局查处。“或许，伏笔早已经埋下，但有些人仍然执迷不悟，不知道是对基于互联网的种种隐秘手段太过自信，还是对司法机关打击涉赌博犯罪的决心太过低估。”

文章最后称，这起案件，或者说这一轮针对网络赌博的治理，“究竟会牵出多少平日里看起来‘有头有脸’的人物，会涉及多大的金额，打掉涉及多少人的违法犯罪团伙，不妨拭目以待”。