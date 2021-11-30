中国否认接管乌干达唯一国际机场

非洲国家乌干达据报因无力偿还贷款，该国唯一的国际机场将被中国的贷款银行接管。对此，中国驻乌干达大使馆前天（28日）发文反驳，并称这是“毫无事实依据”。

综合路透社、德国之声中文网报道，乌干达政府于2015年11月同中国进出口银行签署了一项协议，以2%的利率借款约2亿美元用于该国恩德培机场的改扩建工程。

报道转述坦桑尼亚《公民报》指出，乌干达政府与中国进出口银行签署的贷款协议期限为20年，包括七年宽限期（仅需偿还利息，暂不偿还本金）。然而宽限期将于明年失效，乌干达政府发现可能无法在宽限期之后依约按时偿还贷款。

乌干达国会上个月的一项调查指出，与中国进出口银行的贷款协议包含苛刻条件，包括一旦违约可能会没收机场。贷款协议的具体条款尚未公开。

负责进行这一调查的委员会主席——乌干达议员Joel Ssenyonyi也证实了此事。他说，贷款条款允许中国在乌干达违约情况下“攫取”（grab）机场，而且贷款协议给予中国进出口银行对机场年度预算的批准权，

此外，Joel Ssenyonyi也向路透社透露，在这贷款协议下，机场运营收入将存进第三方托管账户，该账户所有提款都必须由中国进出口银行批准；同时，贷款协议并要求，任何争端的仲裁或法庭诉讼都要根据中国法律在中国进行。“所以乌干达被完全排除，合约是一边倒的。”

Joel Ssenyonyi还引述乌干达财政部长Matia Kasaija向委员会披露的信息指出，乌干达今年试图重新谈判贷款条款，但中国进出口银行拒绝。

据报道，恩德培机场的工程并非中国进出口银行资助乌干达的第一个项目，该银行已经资助了乌干达两个主要电力项目——卡鲁马和伊辛巴水电站约85%的资金。

针对上述消息，中国驻乌干达使馆前天发出声明强调，恩德培机场改扩建项目在内的所有贷款协议均由双方通过对话协商自愿签订，“不存在任何隐藏条款，不附加任何政治条件。恩德培机场改扩建项目协议条款完全符合国际金融市场通行惯例”。

这份题为《中国驻乌干达使馆发言人就个别媒体炒作，“乌干达为中国融资而牺牲核心资产”的回应》的声明还说，所谓乌干达为中国融资牺牲核心资产的恶意揣测毫无事实依据，歪曲了中国同包括乌在内的发展中国家的传统友好。

“没有一个在非洲的项目曾因为中国的贷款还不起而被中国‘没收’。相反，中方坚定支持并愿为非洲提高自主发展能力继续作出我们的努力。”

声明也提到，中国同非洲国家一样，都有过被外国掌控经济命脉，进而遭受不公正待遇甚至被剥削压迫的惨痛经历。因此，中国对非洲无论是援助还是合作，都绝不会让历史重复，更不会强加于人，而是始终尊重非洲、帮助非洲，义利相兼，以义为先。

声明说：“即使面对债务违约的极端情况，中国坚持通过友好协商，采用债务重组、缓债、减债等方式减轻非洲国家的债务负担。”

恩德培机场是乌干达唯一的国际机场，每年旅客吞吐量接近200万人次。据新华社10月报道，该机场由中资企业负责升级改造，目前的工程进度已完成四分之三，跑道、停机坪、货运中心已基本完成，仅剩下货运中心变更、旧货运楼拆除以及新建客运航站楼等工程仍在进行。

西方媒体过去常指责中国对一些国家的借贷超出了债务国的偿还能力，制造了一种债务陷阱，让中国对债务国拥有了经济上的影响力，并形成一种长期不平等的外交关系。