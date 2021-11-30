江苏省委常委曹路宝任苏州市委书记

中共江苏“70后”省委常委曹路宝已出任苏州市委书记。

据《北京日报》旗下微信公号长安街知事报道，江苏省委组织部今天（30日）发布消息，江苏省委决定，曹路宝任苏州市委委员、常委、书记，不再担任盐城市委书记、常委、委员职务。

江苏省委11月27日举行第一次全体会议，选举曹路宝为省委常委。前任苏州市委书记为许昆林，他已于10月任江苏省委副书记，副省长、代省长、省政府党组书记。

公开简历显示，曹路宝出生于1971年9月，在职研究生，早年在南京市税务局、市地方税务局工作。他在2000年11月后，历任南京市秦淮区副区长、区委常委、常务副区长，市交通建设投资控股（集团）有限责任公司总经理、党委委员，下关区委副书记、区长，鼓楼区委副书记、区长等职，2015年9月任秦淮区委书记。

曹路宝2017年6月任南京市委常委、宣传部部长。他2018年4月转任盐城市委副书记、代市长、市政府党组书记，2019年1月当选盐城市市长。2021年7月，他接任盐城市委书记，直至此次职务调整。

出生于1972年的苏州市委副书记、代市长吴庆文也是“70后”，他曾任苏州市委常委、副市长、苏州工业园区党工委书记。

苏州是中国经济强市，2020年GDP跨过“2万亿”大关，达20170.5亿元（人民币，4329.75亿新元），在全中国排名第六，仅次于上海、北京、深圳、广州和重庆。