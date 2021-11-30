网易股价下跌超过5% 受《哈利波特》游戏PC端停服消息等影响

网易在香港上市的股票今天下跌，部分原因是该公司旗下《哈利波特：魔法觉醒》游戏暂停PC端服务，有人猜测此举表明该产品面临监管问题，可能有损网易的收入。

这家中国游戏开发商的股票在周二后市一度下跌了7.1%，报165.70港元；不过，在收盘时回升至168.60港元，把跌幅收窄至5.52%。

《华尔街日报》引述券商大华继显称，网易最近表示，由于技术升级，暂时停用《哈利波特：魔法觉醒》游戏桌面版模拟器，投资者似乎怀疑网易此举也与监管问题有关。

此前，中国政府暂停了对新游戏的审批，要求游戏开发商首先完成系统升级，以符合针对未成年用户的新防沉迷要求。

大华继显表示，网易最新的服务暂停不太可能严重影响收入，并指PC版《哈利波特》游戏在该公司总用户群和收入来源中占比相对较小。该券商说：“我们相信手机版游戏可以缓解PC版游戏缺失带来的影响。”

大华继显对网易在香港上市股票的评级为买入，目标价为213港元，较当前股价水平溢价29%左右。

其他分析师说，一些投资者也可能在网易股价上涨后转而获利了结。本季度到目前为止，网易股价上涨了约25%，而同期包括阿里巴巴和腾讯在内的同类股份都下跌了。

最近几个交易日，中国科技股普遍遭抛售，恒生科技指数自上周末段以来连续三个交易日下跌。分析师将这种跌势归因于中国宏观经济疲软背景下科技公司面临的盈利压力，以及新的奥密克戎冠病病毒变种影响的不确定性上升。