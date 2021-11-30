下午察：洪都拉斯大选揭开中美角力新战场？

中美洲国家洪都拉斯（Honduras，台译宏都拉斯）星期日（11月28日）举行总统大选，这个人口近千万、国土面积11万2500平方公里、人均GDP仅2400美元（约3278新元）左右的国家原本并不起眼。

但它有一个令人瞩目的身份——台湾关系最久的邦交国之一，而此次选举中左翼反对党领袖、前第一夫人秀玛拉·卡斯特罗（Xiomara Castro）曾表态，如果当选，将在外交上转而承认北京。这使得这次的大选结果不仅令台湾高度关注，也让中美两国进入新一轮角力。

选举中左翼反对党领袖卡斯特罗曾在9月发表竞选宣言称，她将在外交上转而承认北京。（路透社）

中美选前交手

美国国务院一名不具名的高级官员11月24日曾透露，由美国负责西半球事务的助理国务卿尼科尔斯（Brian Nichols）率领的代表团上周在洪国进行访问时，已经对两名主要总统候选人表明，无论谁当选，美国希望洪都拉斯与台湾维持邦交关系。

据路透社报道，这名官员还说，华盛顿就“中国大陆与当地接触的一些相关风险”向洪都拉斯提出了警告。

中国外交部发言人赵立坚11月25日在例行记者会上回怼说，拉美人民应该警惕的，不是中方做法，而是美方长期以来将中美洲国家视为“后院”的霸权做派。

赵立坚还说，诞生于1823年的门罗主义像幽灵一直在拉美徘徊。美国对拉美渗透压迫无处不在，严重阻碍拉美政治经济发展进程。

赵立坚所说的“门罗主义”，是美国总统詹姆斯·门罗200年前提出的一项关于美洲大陆控制权的美国外交政策。这项政策表明，美国政府认为欧洲列强不应再殖民美洲，或涉足美国与墨西哥等美洲国家之主权相关事务。

得益于地缘政治优势，中美洲长期被称为“美国后花园”，各国也一直接受美国经济援助，看美国脸色行事，同时还有大量移民涌入美国。作为中美洲最贫穷的国家之一，洪都拉斯也不例外。

“和台湾是真正朋友”的洪国会否改弦更张？

在卡斯特罗发表竞选宣言两个月后，现任洪都拉斯总统埃尔南德斯11月13日到访台湾与总统蔡英文见面时强调：“洪都拉斯和台湾是真正的朋友，并希望双方能持续友好关系。”

现任洪都拉斯总统埃尔南德斯11月13日到访台湾与总统蔡英文见面。（路透社）

但这位四度访台、三名子女都在台工作或求学的总统并没有参加此次竞选。

洪国选举的缓慢计票过程还未完结，但随着卡斯特罗得票领先、自行宣布当选，台湾外交部今天（11月30日）表示，基于民主原则，台湾会尊重洪都拉斯选举结果。无论谁当选，台湾都会在既有良好基础上，秉持踏实外交、互惠互利的精神，进一步深化邦谊。

台湾外交部长吴钊燮则在昨天说，台湾与洪都拉斯不同阵营候选人及核心幕僚人士都有深入交往和沟通，确保选后对邦交不会有影响，无论选举结果如何，对邦交的影响都还好。

据德国之声报道，洪都拉斯大报《论坛报》（La Tribuna）专栏作家黄贺南（Fernando Ramos）说，有关与中国建交一事，卡斯特罗“只公开说过一次，后来就没有再提过了”，这个议题在当地不是重点。而在尼科尔斯上周访问洪国后，撰写卡斯特罗竞选宣言的助手就改口说，（与中国建交一事）目前尚未做出最后决定。

黄贺南还认为，虽然卡斯特罗当选后与中国建交不是不可能，“但这会是需要通盘考虑后才能做下的决定，不会在她一上台后马上发生”。

安徽大学拉美研究所所长范和生认为，卡斯特罗打着“与中国大陆建交”的旗号，原因之一可能是在向中国示好，让自己获得更多选票。

中国大陆对洪都拉斯的诱惑

蔡英文本月中会见埃尔南德斯时，提到2017年台湾帮助洪都拉斯进行牛油果种苗繁殖。埃尔南德斯则说，此次到访目的之一，就是希望牛油果尽快进入台湾市场。

台湾在2017年帮助洪都拉斯进行牛油果种苗繁殖。（互联网）

不过，据路透社上周引述洪都拉斯一名牛油果农民说，他希望中国大陆对洪都拉斯的农业援助能超过台湾。他也提到台湾的援助，但认为洪都拉斯与大陆能有更好的交易。

这名农民还说，听说与大陆建交的其他拉美国家都得到了更多援助，其中包括2018年底与台湾断交的邻国萨尔瓦多。

在萨尔瓦多与台断交后，北京承诺协助该国兴建一座体育馆、一座多楼层图书馆和一座净水厂等基础设施。

尽管台湾曾警告洪都拉斯要警惕大陆“浮华和虚假”的承诺，但对长期在中美洲国家发展排行榜上垫底的洪国来说，大陆更为广袤的市场和雄厚的经济实力却是显而易见的。

在萨尔瓦多与台断交后，北京承诺多个援助项目，包括修建一座多楼层图书馆。（路透社）

俄罗斯科学院拉丁美洲研究所专家亚历山大·哈尔拉缅克认为，萨尔瓦多与中国大陆建交后的合作“富有成效”，并越来越受到洪都拉斯的关注。注重改革和渐进转型的洪都拉斯政界人士将萨尔瓦多视为楷模，以及与北京建立互利关系的典范。

此外，洪都拉斯卫生部今年5月还在推特上说，该国将通过萨尔瓦多向中国大陆购买冠病疫苗，埃尔南德斯更表态，为了取得疫苗，愿在大陆开设一个贸易办事处。

中美洲成中美角力又一战场？

蔡英文2016年上台后，台湾邦交国从22个减少到15个，其中在中美洲就包括2017年与台湾断交的巴拿马、以及与萨尔瓦多同年断交的多米尼加，而多米尼加在断交当年就从中国获得6亿美元的贷款。

洪都拉斯会不会成为下一个，还很难说，但北京很早就已开始在包括中美洲在内的拉美地区布局。

根据波士顿大学和美国非营利组织“美洲对话”（Inter-American Dialogue）的一项研究，2005年至2015年间，中国及其开发银行平均每年向拉美地区拨出贷款17亿美元。

尽管主要国有银行从2018年开始对拉美地区贷款有所收紧，但结合“一带一路”的计划，中国仍然大手笔参与了当地多项能源项目、海港、铁路、高速公路等基建项目。

斯坦福大学研究员特林库纳斯指出，很多时候，对拉美国家而言，中国政府和公司是更具吸引力的投资方。虽然他们的投资往往与使用中国的设备和劳动力挂钩，但与西方政府和企业不同，他们并不关心人权、环保或腐败问题。

自2018年以来，中国已超越美国，成为墨西哥以外的拉丁美洲地区最大贸易伙伴，从安第斯山脉地区进口铜矿、从阿根廷进口粮食、从巴西进口肉类等。

阿根廷去年出口到第一大市场中国的大豆，占其总量的81％。当地一名官员毫不讳言：“中国比美国对阿根廷更感兴趣。”

这既源于中国积极争取的努力，也有美国自身原因。一方面是美国前任总统特朗普采取保护主义留下的后遗症，使美国对拉美地区的“漠视达到了空前的程度”；另一方面也因为美国面临阿富汗撤军等一系列问题，无暇顾及拉美国家，特别是那些过去得到关照的小国。

曾在奥巴马政府担任美国拉丁美洲国家安全顾问的雷斯特雷波（Dan Restrepo）说，中美现在在拉丁美洲进行一场影响力的竞赛。他说，中国变得比以往更加积极，表明洪都拉斯转向承认北京对大陆来说非常重要，这是一个“巨大的转向”。

香港国际关系学者沈旭晖接受英国广播公司（BBC)中文网采访时分析，南美洲资源不少和美国重叠，但可以和中国互补；他还认为，与美国在印太地区部署中国包围网相比，中国在中美洲的“包围网”部署是“异曲同工”。

根据台湾中央社此前报道，美国驻萨尔瓦多大使马尼斯2018年曾公开示警，称萨尔瓦多联合港（Port of La Union）开发案可能有中国军事介入，中国试图在该地区扩张影响力，并建立军事据点。

联合港位于萨尔瓦多东部的冯赛卡湾（Fonseca），该水域与洪都拉斯及尼加拉瓜共享，萨国政府规划将渔港建设为现代化港口，同时兴建连结洪都拉斯与危地马拉太平洋港口的铁路系统。尽管报道称，港口建设进度不如预期，完工后几乎处于停摆，但这个项目也在提醒，中美两国目前在该区域的角力或许才只是冰山一角。