欧盟拟提3000亿欧元基建计划抗衡一带一路

欧盟计划在2027年动员3000亿欧元（下同，约4640亿新元）的公共和私人基础设施投资，为发展中国家提供能取代中国一带一路倡议的方案。

据彭博社查阅这一计划的最终草案显示，欧盟的“全球门户”（Global Gateway）计划将于今天（1日）公布，并概述在数字、交通、能源和医疗项目的支出。

虽然没有明确提及中国，但该计划针对中国的一带一路倡议提出了对立方案。截至去年中旬，中国一带一路倡议涵盖的项目已超过2600个，总额达3.7万亿美元。但批评者称，一带一路将一些国家的债务推向了不可持续的水平。

这份文件草案称，“欧盟将以公平和优惠的条件提供融资，以避免陷入债务困境的风险”，并强调，合作伙伴必须“遵守法治，维护高标准的人权、社会和工人权利，尊重国际规则和标准、知识产权等各种规范”。

为筹措这项计划的资金，欧盟将动用其“欧洲可持续发展基金+”(EFSD+)，该基金可提供400亿欧元的担保能力，并将从对外援助计划中筹措高达180亿欧元的资金。

该文件还称，这项计划将寻求“吸引私人资本”以促进投资。该计划主要汇集了现有的倡议和资助项目，目的是加强欧洲的利益和欧洲在全球的竞争力，也寻求加强可持续的环境标准及价值观，如民主和人权。

德国驻欧盟大使克劳斯说，这项计划能让欧盟变成更有效的地缘政治参与者，对许多合作伙伴来说，提供基于规则和价值观合作将会是一个具有吸引力、且能替代中国“一带一路”倡议的方案。

在欧盟提出这项计划之前，美国以及七国集团（G7）早在6月宣布“重建更美好世界”（Build Back Better World，简称B3W）基建倡议，并将在12月的G7会谈中敲定。该倡议提出，计划将于明年1月在全球投资五到10个大型基建项目，作为七国集团扩大抗衡中国一带一路倡议的一环。