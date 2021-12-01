中国官媒：中美市场对奥密克戎反应验证两国资产成色

中国官媒《证券时报》今天在头版刊发署名评论文章称，新型毒株奥密克戎来了，美股被吓了一跳。以A股为代表的中国资产则选择“漠视”奥密克戎。中美资本市场对奥密克戎的不同反应，在一定程度上验证着两国资产的成色。面对奥密克戎，中国不会轻视其带来的威胁，但也不会让它对中国经济形成大的冲击。

文章指出， 奥密克戎的出现让美联储主席鲍威尔感到不安，忧虑之一是给就业和经济活动带来下行风险，忧虑之二是给通胀带来更多不确定性。文章分析认为，人们对美元资产焦虑的根源，就是对以美国防治冠病疫情为首的一系列操作的不满。作为世界最大的经济体，不能在疫情防治中身先士卒，却因防疫不力等导致世界性的产业链、供应链困局，也造成了美国国内经济形势的杂乱无章。

文章说，世界第二大经济体是另一番景象。在抵御冠病疫情冲击方面，中国取得了举世瞩目的成绩，诞生了伟大的战疫精神。面对奥密克戎，中国不会轻视其带来的威胁，但也不会让它对中国经济形成大的冲击。

文章指出，中国经济面临的国内外形势，一方面是新挑战交织叠加、超出预期，形成了不容忽视的经济下行压力。对此，中国有一系列配套改革举措，货币政策、财政政策一盘棋，综合施策可以确保经济在爬坡过坎中持续健康发展，实现全年经济发展目标。另一方面是1.5亿市场主体带动7亿多人就业成为经济活力与韧性的基本盘，构成了产业链供应链抵御疫情冲击的坚强屏障，支撑经济长期向好趋势不变。

有着这样的经济基础和发展趋势，中国资产的防火墙自然会愈加坚固，中国资产的成色就会增加几分，要不然也很难吸引外资主动配置。



文章最后说，奥密克戎来了，中国有能力将其拒之门外，偶有漏网者，亦能快速消灭之。国内外投资者需要关注的是，奥密克戎会不会带来各国货币政策的变化，比如美联储的减债、加息进程会不会有所调整，中国结构性政策工具的使用力度会不会有所加强。这些是影响资本市场后续走势的重要变量。在应对奥密克戎上，无论国内货币政策做不做微调，都难以改变中国资产的成色，国外投资者配置中国资产的需求仍会有序释放。