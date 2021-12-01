中国男足主帅李铁据报涉违规带货后致歉足协

有消息称，因此前充满争议的个人言行，特别是涉嫌违规的“发图带货”之举，中国男足主帅李铁近日主动找到中国足协主席陈戌源，深刻自我检讨并诚挚致歉同时，也向协会领导口头表达了“不再给球队及协会添麻烦”，被外界解读是提出口头辞职。中国足协将向上级管理部门提交报告，待获得批复后，于本月通过官方渠道宣布最终结果。

根据北京头条客户端消息，近段时间，围绕李铁个人争议言论及涉嫌违规之举的舆论声音此起彼伏。部分媒体及媒体人以比较肯定的口吻断定李铁将“下课”，取而代之的将是另一位本土教练员，李铁在国家队效力时期的队友李霄鹏。

截止到昨晚，有关李铁会否下课的答案并没有通过官方渠道产生。李铁昨天下午携众国脚在苏州太湖足球基地进行了训练。球队今天放假一天，并于明天被集体转运至上海接受“自主观察”。

报道称，对于此前个人充满争议的言论甚至错误的举动，李铁本人后悔不已。据了解，近日李铁主动找到了同在国足代表团内接受隔离观察的中国足协主席陈戌源，就自己的不当言行向后者及协会表达深深歉意。

李铁认为，正是因为自己不冷静的举动给全队包括支持自己工作的中国足协带来了麻烦，让各方卷入争议漩涡之中，从而给球队备战带来不利影响。

在表达悔意同时，李铁也向协会领导口头表达“不愿再给国足及协会添麻烦”的想法，同时恳请中国足协领导对他本人及相关事宜作出妥善安排。虽然李铁并没有向协会提交正式书面辞呈，但结合他的言行在足球界内外引发的重大影响，此次口头表态无异于向中国足协领导口头请辞。

报道指出，与当初中国足协公开选聘国足主帅一样，即便合作双方或一方在合同期内有意提前终止合作，那么最终的结果也需要经过严格的程序来产生。李铁如果提出正式辞职，那么也须履行批复程序。中国足协也须按程序向上级体育管理部门提交相关报告，随后根据批复结果，来决定是否同意李铁的请辞以及确认新帅人选。

结合近期各渠道传递出来的信息线索，现任中超武汉队本土教练李霄鹏已经成为国足新帅的头号热门人选。相关决策层代表近日也与他本人见面沟通相关事宜。不出意外的话，中国足协将在国足结束苏州封闭集训后，于12月择日官宣最终结果。