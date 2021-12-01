涉嫌施暴台立委高嘉瑜 男友被拘

有“港湖女神”之称的台湾民进党立法委员高嘉瑜昨天据报遭男友林秉枢施暴，新北检警今天（1日）凌晨将林秉枢拘捕进行调查。

台湾《镜周刊》昨天报道高嘉瑜早前被男友殴打，引发各界关注。

据台湾《联合报》报道，高嘉瑜昨晚8时到地检署花费一小时完成侦讯笔录，对林秉枢提出伤害、妨害秘密等告诉；检察官认为林秉枢涉嫌伤害、妨害秘密、私刑拘禁、强制等犯罪嫌疑重大，今天凌晨1时指挥警方发动搜索。

板桥警方随后持搜索票到林秉枢所在的馥都酒店及其位于板桥民族路的住所搜索，扣得手机、平板、录音笔等证物。

因林秉枢居无定所，且有逃亡、串供或湮灭证据等疑虑，检警搜索后将林秉枢拘提到案，预计夜间停止讯问后将于今天完成笔录，移送新北地检署进行后续侦办。

据报道，高嘉瑜上月11日与男友林秉枢入住馥都酒店，但被林秉枢怀疑与前男友密集联络，而遭到“施暴痛殴、锁喉、拖行，导致她右脸、头部、四肢多处挫伤”。林秉枢对高嘉瑜施暴后，还扣住她的手机，并将资料全部备份，甚至控制她的行动，直到两天后才放人。事情曝光后，高嘉瑜昨天首次发声，表示将会勇敢面对，希望不会有下一个受害者。

对于高嘉瑜被施暴的伤势严重程度，据TVBS政论节目《少康战情室》曝光的一张高嘉瑜腿部伤势照，可看到大片瘀青加上大范围的红肿。

主持人赵少康说，原本预定请高嘉瑜本月12日上节目，但录影前她却以自己不小心摔倒为由，临时跟制作单位请假，并附上一张腿部受伤的照片，“如今回想起来，很有可能就是被施暴后的伤口。”

前立委沈富雄看到照片后直言，“摔倒不可能这个样子，那是强力不断的殴打才形成的。”

TVBS政论节目《少康战情室》曝光的一张高嘉瑜腿部伤势照。（TVBS《少康战情室》截图）

此外，赵少康还透露，之前有一次高嘉瑜来节目录影，来宾都脱下口罩只剩她还戴着，沈富雄问她两次为什么还戴口罩，高嘉瑜都是含糊带过，当时就觉得很奇怪。

赵少康说，当天录完影也有其他来宾私下关心讨论，注意到高嘉瑜脖子上的明显瘀青，如今看来，的确与家暴事件的时间点不谋而合。

这起家暴事件震惊台湾社会，政坛也不分党派纷纷声援高嘉瑜。台湾总统蔡英文、行政院长苏贞昌、台北市长柯文哲、新北市长侯友宜以及民进党、国民党、时代力量等政党立委都纷纷出声谴责暴力，并支持高嘉瑜采取法律行动。

另外，对于有媒体报道说林秉枢自称国安会秘书长顾立雄幕僚，并从事国安工作、执行国安专案，台总统府发言人张惇涵说，林姓男子所谓的自称皆非事实，期盼社会各界勿受骗上当。